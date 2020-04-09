Прогноз погоды на сегодня: где будут максимальные для весны-2020 отметки

Сегодня украинцы могут наслаждаться по-настоящему весенней погодой, ведь в некоторых регионах солнце прогреется до высочайших в этом году отметок - 22 градусов тепла. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, день будет солнечным и ниже +14-ти температуры ни в одной из областей не будет (смотри иллюстрацию).

Так, максимальные +20…+22 градусов ожидаются во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске и Хмельницком. На градус ниже столбики термометров опустятся в Луцке, Ровно, Черновцах, Тернополе и других городах. В остальных частях Украины будет немного прохладнее. В Киеве температура составит +17…+19 тепла, как в Виннице, Черкассах и Николаеве. В Одессе, Симферополе, Днепре и Херсоне воздух прогреется до +17-ти. Прохладнее всего будет в Сумах, Харькове, Луганске и Донецке, где прогнозируют +14…+16 градусов.

Завтра погода испортится. В Киеве синоптики передают до 13 градусов тепла и дождь. В выходные днем температура воздуха будет аналогичной, а ночью возможны заморозки.





Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции. Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.

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