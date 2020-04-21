Источник в ОП сообщил, когда в Киеве могут открыть метро

Метро в Киеве могут открыть уже после майских праздников. Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в Офисе президента (ОП).



Отмечается, что на данный момент обсуждается такой сценарий, а также анализируется работа метрополитена в странах, где метро продолжало работу во время карантина.

Ранее "Комментарии" писали, что в Харькове начали продавать запах закрытого на карантин метрополитена. Соответствующие объявления с фотографиями пакета, в который якобы герметически упакован запах подземки, появились в соцсетях.

Также мы писали, что крупнейшие украинские мобильные операторы начали тестировать сети 4G в метрополитене Киева. Согласно планам, в первом полугодии сеть появится на девяти станциях и в прогонах между ними. Полностью 4G интернетом метрополитен Киева покроют до конца 2020 года.

Как сообщало издание "Комментарии", Служба безопасности Украины разоблачила механизм хищения бюджетных денег, выделенных на строительство метро на Виноградарь. Были проведены обыски в КП Киевский метрополитен, ОАО Киевметрострой, в их структурных подразделениях, в АБ Укргазбанк и его отделениях, а также по месту жительства должностных лиц организаций.

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