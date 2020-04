Поджог монастыря в Одессе и МВФ зовут в парламент: новости, которые вы могли пропустить

Поджог монастыря в Одессе

Свято-Успенский монастырь горел ночью в Одессе. Огонь вспыхнул сразу в трех местах и почти одновременно, сообщили на официальной странице Одесской епархии в Facebook. Это спровоцировало масштабный пожар и большие разрушения. Огонь уничтожил более чем полторы тысячи квадратных метров. Это, прежде всего, постройки на территории храма. Свидетели слышали изначально какой-то взрыв, затем все охватило огнем, а с места происшествия сбежал неизвестный человек. Никто во время пожара не погиб. Пострадал архимандрит Владимир. Он помогал тушить пожар и упал с забора, сломав ногу. К утру пожар удалось локализовать.





МВФ пригласили в паралмент

Обсуждать так называемый "антиколомойский закон" финансовый комитет Верховной Рады пожелал вместе с представителями МВФ. Их пригласил на заседание глава комитета Даниил Гетьманцев, говорится на сайте парламента. В Фонд отправили соответствующее письмо. Напомним, именно МВФ требует, чтобы Украина приняла новый закон о банках, иначе грозят не дать нового транша. В частности, этот документ запрещает возвращать банки, которые стали банкротами либо оказались на грани банкротства, бывшим владельцам. Например, ПриватБанк - Игорю Коломойскому. В первом чтении законопроект проголосовали. Однако ко второму депутаты подали рекордное количество поправок - более 16 тысяч.





Коронавирус на военных кораблях

Вспышки коронавируса в США фиксируют на военных кораблях. Эпидемия охватила уже 26 судов ВМС. Всего на вооружении их 297, пишет CNN. Все корабли, где у моряков был обнаружен Covid-19, сейчас стоят на морских базах. Кроме этих 26 кораблей, где экипаж еще болеет, были еще 14, где также подтвердили случаи инфицирования. Однако там военные уже полностью выздоровели. При этом командование ВМС не разглашает ни название кораблей, ни точное количество заболевших. США напомним сейчас самая пораженная коронавирусом страна в мире. Только за последние сутки там подтвердили 25 тысяч новых случаев инфицирования.





Антикоронавирусное творчество

The Rolling Stones напомнили о себе с помощью песни о коронавирусе. Это первый сингл культовой британской рок-группы за последние 8 лет. Об этом музыканты сообщили на своей официальной страничке. Песню назвали Living in a Ghost Town, а написали ее, находясь на самоизоляции. При чем создавать трек пришлось не только в разных студиях одновременно, но и на разных континентах. Частично его писали в Лондоне, частично - в Лос-Анджелесе. Вместе с песней The Rolling Stones презентовали и новый клип, для которого использовали кадры опустевших городов со всего мира.







Также читайте, какие праздники отмечают в мире 24 апреля.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!