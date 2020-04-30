В Киеве нашли еще несколько ресторанов, которые не закрылись на карантин

В Киеве полицейские нашли еще два ресторана, которые не закрылись и, несмотря на карантин, работали дальше. Для этого накануне провели рейд и проверили две сотни заведений по всему городу. Об этом сообщает пресс-служба Киевской полиции.

Рестораны, не смотря на карантин, принимали посетителей фактически в центре города. Один из них работал в Шевченковском районе города, другой правоохранители обнаружили в Подольском. Найти их помогли пользователи соцсетей. Они жаловались на то, что заведения работают как раньше и не соблюдают запрет.

Правоохранители решили эту информацию проверить. Как результат, составили два административных протокола. Собственники заведения могут заплатить штраф - от 17000 до 34000 гривен.

Всего полицейские во время рейда проверили 204 ресторана и кафе. Почти все из них правил карантина придерживались и никаких претензий к ним не возникло.





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Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в центре Киева на улице Льва Толстого, несмотря на карантин, продолжал работать ресторан "Велюр", принадлежащий народному депутату со "Слуги народа" Николаю Тищенко. Позже нардеп заявил, что заведение для обычных посетителей закрыто, но периодически там проходят личные встречи. Например, говорит Тищенко, он встречается там со своими помощниками и обсуждает планы обустройства Киева. После этого коллега Тищенко по фракции - Гео Лерос - предложил ресторатору сложить депутатский мандат и продолжить заниматься бизнесом.

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