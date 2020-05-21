Продление карантина со смягчением: риски, плюсы и недочеты решения власти

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Правительство Украины заявило о продлении карантина до 22 июня со смягчением некоторых ограничений. Эксперты оценили для издания "Комментарии" это решение.
События последних месяцев показали, что ни одна страна не владеет какой-то абсолютной формулой борьбы с коронавирусом. И это, в первую очередь, касается стратегии, отмечает социолог Павел Кутуев.
"В беседе со мной профессор Нью-Йоркского университета Георгий Дерлугьян отметил несколько важных пунктов. Во-первых, пока еще ни от одного коронавируса не удалось разработать вакцину. Поэтому вопрос удастся ли разработать вакцину именно против этого коронавируса – вопрос открытый. Во-вторых, тот же Дерлугьян высказывает опасения, что ослабление карантинных мер будет вести к вспышкам заболеваемости. То есть, никто наверняка не знает, каким образом будут развиваться события", – акцентирует социолог.
А фоном этих событий, подчеркивает Павел Кутуев, является противоречие между карантином, закрытием всего и вся (что позволяет снижать риск заболеваемости, спасать жизни, оберегать систему здравоохранения от перегрузки пациентами), а с другой стороны – фактическим убийством экономики.
"В современном мире, по крайней мере, в развитых странах, порог терпимости к смерти принципиально более низкий, чем в середине ХХ века, – говорит эксперт. – В итоге каждое правительство, включая украинское, вынуждено маневрировать. Даже самые богатые страны испытывают экономическую панику. И постоянно говорят о необходимости скорейшего открытия экономики. Поэтому и Кабмин Украины начинает снимать карантинные ограничения".
Оценивая планы, которые обнародованы, социолог называет предложенную стратегию вполне адекватной.
"Запуск транспорта (включая метро), открытие отелей, торговых центров и так далее, – напоминает Павел Кутуев о грядущих послаблениях. – Правильное решение правительства, что ослабление карантинных мер будет принимать во внимание региональную специфику. И в областях, где не фиксируется стабильное снижение инфицирования, ограничения сниматься не будут".
Ключом к успеху такой политики, по мнению эксперт, будет тщательный мониторинг ситуации после ослабления (снятия) ограничения.
"И, безусловно, важна самодисциплина населения, – уверен социолог. – Сравнение динамики распространения вируса показывает, что восточно-азиатские общества, которые считаются более дисциплинированными и законопослушными, лучше справились со сдерживанием эпидемии, нежели западные общества. Поэтому госорганы обязаны четко и жестко контролировать бизнесы, чтобы выход из карантина происходил в строжайшем соответствии с обнародованной стратегией. А граждане должны практиковать самодисциплину и разумные самоограничения. И, естественно, – постоянный мониторинг динамики заболеваемости. При малейших индикаторах возврата к росту необходим будет возврат и к более жестким ограничениям".
Экономист, представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман напоминает: аналитические центры неоднократно подчеркивали, что с 22 мая должен заработать общественный транспорт, при условии мер безопасности.
"К счастью Кабинет министров прислушивался к предложениям экспертов и позволил работать наземному транспорту с 22 мая, а метрополитену – с 25 мая. Финального текста обновленного постановления 211 на момент комментария еще не было. Но по заявлениям КМУ можно сделать вывод, что заработает почти весь транспорт, кроме международного и межобластного, – отмечает Олег Гетман. – Это позитивный шаг, важный для постепенного запуска экономики".
В то же время эксперты отмечали, что вместе с запуском транспорта необходимо временно отменить все льготы на транспорт, чтобы минимизировать нагрузку на него, и защитить категории населения из группы риска.
"В настоящее время не известно – учтены ли эти предложение в Постановлении, – говорит эксперт. – Также с 22 мая заработают гостиницы, возможны спортивные мероприятия без зрителей, откроются детские сады – при условии мер безопасности. Такие изменения модели карантина видятся мне оптимальными в настоящее время. Вместе с тем, необходимо усиливать эпиднадзор, увеличивать количество тестирований, улучшать отслеживания контактов больных, тестировать выборочные группы на антитела – чтобы эффективно преодолеть эпидемию. Поэтому работы еще много, но положительные тенденции в оргмероприятиях и восстановлении экономики уже прослеживаются".
Адаптивный карантин надо было вводить в Украине изначально, считает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. А сейчас власть скорее реагирует на требования украинцев, чем сама принимает адекватные решения.
"Чтобы не рассказывал главный санитарный врач Украины, МОЗ и сторонники чрезвычайных мер, карантин в том варианте, в котором он вводился (жесткие запреты) не способствовал ни качественной борьбе с коронавирусом, ни нормальному функционированию экономки и жизнедеятельности общества", – говорит Виталий Кулик.
По мнению директора ЦИПГО, посещение парков, работу малого бизнеса (те же летних площадок общепита) нельзя было запрещать.
"Но власть занималась нагнетанием страха, – отмечает эксперт. – Тот же главный санврач Виктор Ляшко признал, что не было никаких медицинских предпосылок для того, чтобы запрещать людям посещать парки. Запрет ввели, чтобы создать режим страха. И это удалось… В результате – паника, страх, нервное напряжение, выбитые из своих ниш предприниматели, огромные убытки, рост неверия к действиям власти".
Виталий Кулик называет переход к адаптивному карантину явно запоздалым решением.
"В нынешних условиях, когда первая волна страха (в определенной мере – искусственного) прошла, люди просто стали просто игнорировать карантинные ограничения, – поясняет эксперт. – И правительству пришлось смягчать меры – под давлением акций протеста, а также понимая, что само государство неспособно обеспечить полное соблюдение карантина. Зато способно лоббировать определенные преференции для всего рода "велюров", "эпицентров" и так далее… Фактически правительству пришлось возглавить процесс перехода жесткого всеукраинского карантина в более мягкий – адаптивный, в зависимости от ситуации в том или ином регионе".
Как сообщалось, Украина открывает международные границы, но не со всеми страны.
Ранее мы писали, что с 22 мая Украина будет ослаблять карантин, в частности, начнет работать некоторый вид транспорта.
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