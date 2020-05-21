Продление карантина со смягчением: риски, плюсы и недочеты решения власти

Правительство Украины заявило о продлении карантина до 22 июня со смягчением некоторых ограничений. Эксперты оценили для издания "Комментарии" это решение.

"Даже самые богатые страны испытывают экономическую панику"

События последних месяцев показали, что ни одна страна не владеет какой-то абсолютной формулой борьбы с коронавирусом. И это, в первую очередь, касается стратегии, отмечает социолог Павел Кутуев.

"В беседе со мной профессор Нью-Йоркского университета Георгий Дерлугьян отметил несколько важных пунктов. Во-первых, пока еще ни от одного коронавируса не удалось разработать вакцину. Поэтому вопрос удастся ли разработать вакцину именно против этого коронавируса – вопрос открытый. Во-вторых, тот же Дерлугьян высказывает опасения, что ослабление карантинных мер будет вести к вспышкам заболеваемости. То есть, никто наверняка не знает, каким образом будут развиваться события", – акцентирует социолог.

А фоном этих событий, подчеркивает Павел Кутуев, является противоречие между карантином, закрытием всего и вся (что позволяет снижать риск заболеваемости, спасать жизни, оберегать систему здравоохранения от перегрузки пациентами), а с другой стороны – фактическим убийством экономики.

"В современном мире, по крайней мере, в развитых странах, порог терпимости к смерти принципиально более низкий, чем в середине ХХ века, – говорит эксперт. – В итоге каждое правительство, включая украинское, вынуждено маневрировать. Даже самые богатые страны испытывают экономическую панику. И постоянно говорят о необходимости скорейшего открытия экономики. Поэтому и Кабмин Украины начинает снимать карантинные ограничения".

Оценивая планы, которые обнародованы, социолог называет предложенную стратегию вполне адекватной.

"Запуск транспорта (включая метро), открытие отелей, торговых центров и так далее, – напоминает Павел Кутуев о грядущих послаблениях. – Правильное решение правительства, что ослабление карантинных мер будет принимать во внимание региональную специфику. И в областях, где не фиксируется стабильное снижение инфицирования, ограничения сниматься не будут".

Ключом к успеху такой политики, по мнению эксперт, будет тщательный мониторинг ситуации после ослабления (снятия) ограничения.

"И, безусловно, важна самодисциплина населения, – уверен социолог. – Сравнение динамики распространения вируса показывает, что восточно-азиатские общества, которые считаются более дисциплинированными и законопослушными, лучше справились со сдерживанием эпидемии, нежели западные общества. Поэтому госорганы обязаны четко и жестко контролировать бизнесы, чтобы выход из карантина происходил в строжайшем соответствии с обнародованной стратегией. А граждане должны практиковать самодисциплину и разумные самоограничения. И, естественно, – постоянный мониторинг динамики заболеваемости. При малейших индикаторах возврата к росту необходим будет возврат и к более жестким ограничениям".

"Работы еще много, но положительные тенденции в оргмероприятиях и восстановлении экономики уже прослеживаются"

Экономист, представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман напоминает: аналитические центры неоднократно подчеркивали, что с 22 мая должен заработать общественный транспорт, при условии мер безопасности.

"К счастью Кабинет министров прислушивался к предложениям экспертов и позволил работать наземному транспорту с 22 мая, а метрополитену – с 25 мая. Финального текста обновленного постановления 211 на момент комментария еще не было. Но по заявлениям КМУ можно сделать вывод, что заработает почти весь транспорт, кроме международного и межобластного, – отмечает Олег Гетман. – Это позитивный шаг, важный для постепенного запуска экономики".

В то же время эксперты отмечали, что вместе с запуском транспорта необходимо временно отменить все льготы на транспорт, чтобы минимизировать нагрузку на него, и защитить категории населения из группы риска.

"В настоящее время не известно – учтены ли эти предложение в Постановлении, – говорит эксперт. – Также с 22 мая заработают гостиницы, возможны спортивные мероприятия без зрителей, откроются детские сады – при условии мер безопасности. Такие изменения модели карантина видятся мне оптимальными в настоящее время. Вместе с тем, необходимо усиливать эпиднадзор, увеличивать количество тестирований, улучшать отслеживания контактов больных, тестировать выборочные группы на антитела – чтобы эффективно преодолеть эпидемию. Поэтому работы еще много, но положительные тенденции в оргмероприятиях и восстановлении экономики уже прослеживаются".

"Власть скорее реагирует на требования украинцев, чем сама принимает адекватные решения"

Адаптивный карантин надо было вводить в Украине изначально, считает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. А сейчас власть скорее реагирует на требования украинцев, чем сама принимает адекватные решения.

"Чтобы не рассказывал главный санитарный врач Украины, МОЗ и сторонники чрезвычайных мер, карантин в том варианте, в котором он вводился (жесткие запреты) не способствовал ни качественной борьбе с коронавирусом, ни нормальному функционированию экономки и жизнедеятельности общества", – говорит Виталий Кулик.

По мнению директора ЦИПГО, посещение парков, работу малого бизнеса (те же летних площадок общепита) нельзя было запрещать.

"Но власть занималась нагнетанием страха, – отмечает эксперт. – Тот же главный санврач Виктор Ляшко признал, что не было никаких медицинских предпосылок для того, чтобы запрещать людям посещать парки. Запрет ввели, чтобы создать режим страха. И это удалось… В результате – паника, страх, нервное напряжение, выбитые из своих ниш предприниматели, огромные убытки, рост неверия к действиям власти".

Виталий Кулик называет переход к адаптивному карантину явно запоздалым решением.

"В нынешних условиях, когда первая волна страха (в определенной мере – искусственного) прошла, люди просто стали просто игнорировать карантинные ограничения, – поясняет эксперт. – И правительству пришлось смягчать меры – под давлением акций протеста, а также понимая, что само государство неспособно обеспечить полное соблюдение карантина. Зато способно лоббировать определенные преференции для всего рода "велюров", "эпицентров" и так далее… Фактически правительству пришлось возглавить процесс перехода жесткого всеукраинского карантина в более мягкий – адаптивный, в зависимости от ситуации в том или ином регионе".

Как сообщалось, Украина открывает международные границы, но не со всеми страны.

Ранее мы писали, что с 22 мая Украина будет ослаблять карантин, в частности, начнет работать некоторый вид транспорта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!