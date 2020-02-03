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Китайских студентов в Украине хотят перевести на “дистанционку” из-за коронавируса

Студентам из Китая предложили учиться дистанционно

сегодня, 07:34
Автор:

• Наталья Шевченко

Китайских студентов в Украине хотят перевести на “дистанционку” из-за коронавируса

Минобразования рекомендует ВУЗАм начать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые сейчас находятся не на территории Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

 В сообщении отмечается, что целью МОНУ является обеспечение непрерывного образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг появившегося опасного заболевания. 

До 10 февраля учебные заведения должны сообщить всем своим студентам и слушателям из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения и предоставить им возможность сдать соответствующие экзамены после нормализации ситуации вокруг сложившейся ситуации.

Согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать. По одной из версий, болезнь появилась на рынке, где проводились незаконные операции с дикими животными. В исследованиях отмечается, что наиболее близкое совпадение по генетическому коду этого вируса наблюдается у двух видов животных - южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры. 

Китайский профессор в Германии прогнозирует, что эпидемия достигнет своего пика в марте, а продолжиться может до мая.

Известно, что новый тип вируса быстро мутирует и поражает как людей, так и животных. Инкубационный период коронавируса длится около двух недель, а его первые признаки похожи на симптомы гриппа: истощение, высокая температура, кашель, головная боль, отсутствие аппетита и прочее. В следствии, вирус поражает дыхательные пути, а также пищеварительную и нервную системы. Как защититься от опасного вируса - можно почитать по ссылке. 


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Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-rekomenduvatime-visham-organizuvati-distancijne-navchannya-dlya-studentiv-z-kitayu-yaki-ne-perebuvayut-v-ukrayini
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