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Куда звонить при коронавирусе: Кабмин обнародовал экстренные номера по областям

В правительстве Украины представили полный список горячих линий, где по телефону ответят о симптомах коронавируса, карантине и больницах

6 апреля 2020, 13:50 852
Автор:

• Елена Волкова

Куда звонить при коронавирусе: Кабмин обнародовал экстренные номера по областям

Кабмин представил таблицу горячих линий, где ответят на любые вопросы, связанные с коронавирусом. Ежедневно эксперты бесплатно ответят о симптомах болезни, мерах ее предотвращения, карантине или больнице, куда можно обратиться при подозрении на  Covid-19, исходя из области проживания. Многие номера работают круглосуточно.

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Ранее “Комментарии” сообщали, что сегодня в Украине стартовал первый день карантина по новым, ужесточенным правилам. Отныне категорически воспрещено находиться на улице в составе групп более двух человек (за исключением перемещения с детьми), гулять в парках, на спортивных и детских площадках.

Кроме того, по состоянию на 9:00 понедельника, в нашей стране лабораторно подтвердили еще 68 случаев  COVID-19. Таким образом, на утро понедельника инфицированы 1319 наших сограждан. По информации министерства, 38 человек скончались от осложнений, которые вызвал коронавирус. Однако 28 человек победили  COVID-19: после повторных исследований в их крови вирус не обнаружили. Антирейтинг заболеваемости возглавляют Киев, Черновицкая область, а также Тернопольский и Ивано-Франковский регионы.



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Источник: comments.ua
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