"Наши права нарушают": украинцы обжалуют меры по карантину через суд

Украинцы продолжают активно дискутировать на тему неудобства карантина, а также степень его законности в соответствии с Конституцией. Нередко доходит дело и до суда. Об этом передает издание "Украинская правда", ссылаясь на пресс-службу Окружного административного суда Киева.

Так, только за четыре дня в суд поступило 11 заявлений, в которых истцы обжалуют решение Кабинета министров от 11 апреля, ссылаясь на нарушения основополагающих прав, прописанных в Конституции.

В частности, истцы просят суд признать противоправными как отдельные пункты указанного постановления о запрете регулярных перевозок, посещение парков, скверов, работы общепита и т.д., так и целиком все постановление правительства.



"В период с 6 по 9 апреля 2020 канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрировано 11 исков к Кабинету министров Украины, предметом обжалования в которых положения постановления КМУ от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - отмечается в пресс-службе суда.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня Кабмином были пересмотрены отдельные пункты постановления о национальном карантине и введены послабления в строгий режим.





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