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Украинцы начали срочно “продавать” собак, чтобы оплатить коммуналку

В сети украинцы начали срочно "продавать" собак, чтобы оплатить газ

сегодня, 14:33
Автор:

• Наталья Шевченко

Украинцы начали срочно “продавать” собак, чтобы оплатить коммуналку

Заявление нардепа Евгения Брагаря продать собаку, и оплатить коммуналку, спровоцировало флешмоб в сети. Пользователи интернета начали размещать объявления о продаже своих питомцев.

Конечно же, все объявления шуточные. В некоторых собак просят обменять на газ, в некоторых отдают, или продают, но очень срочно, потому, что скоро придут платежки.


Напомним, что в партии "Слуга народа" рассматривают исключение из парламентской фракции Евгения Брагара. 

Как сообщало издание "Комментарии", пенсионерка позвонила в прямой эфир телеканала 112 и пожаловалась на высокие тарифы на газ. В ответ Брагар посоветовал ей продать собаку, чтоб оплатить коммунальныеуслуги. "Если собака элитной породы, то она может ее продать и спокойно себе оплатить" - заявил нардеп.

Вскоре журналисты нашли бабушку, с которой разговаривал Брагар, также удалось снять пса, который живет во дворе у женщины. Любовь Павловна проживает в Кировоградской области. Ее пса зовут Шарик, и он явно не элитной породы. Также с бабушкой еще живет кот.

"Нафтогаз" призвал не продавать домашних любимцев из-за высоких сумм в платежках. 

Соцсети "взорвались" фотожабами на предложение Евгения Брагара продать собаку.








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Источник: https://www.segodnya.ua/ukraine/prodam-sobaku-posle-soveta-slugi-naroda-v-seti-poyavilsya-shkval-obyavleniy-1396578.html
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