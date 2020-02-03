Украинцы начали срочно “продавать” собак, чтобы оплатить коммуналку

Заявление нардепа Евгения Брагаря продать собаку, и оплатить коммуналку, спровоцировало флешмоб в сети. Пользователи интернета начали размещать объявления о продаже своих питомцев.

Конечно же, все объявления шуточные. В некоторых собак просят обменять на газ, в некоторых отдают, или продают, но очень срочно, потому, что скоро придут платежки.





Напомним, что в партии "Слуга народа" рассматривают исключение из парламентской фракции Евгения Брагара.

Как сообщало издание "Комментарии", пенсионерка позвонила в прямой эфир телеканала 112 и пожаловалась на высокие тарифы на газ. В ответ Брагар посоветовал ей продать собаку, чтоб оплатить коммунальныеуслуги. "Если собака элитной породы, то она может ее продать и спокойно себе оплатить" - заявил нардеп.

Вскоре журналисты нашли бабушку, с которой разговаривал Брагар, также удалось снять пса, который живет во дворе у женщины. Любовь Павловна проживает в Кировоградской области. Ее пса зовут Шарик, и он явно не элитной породы. Также с бабушкой еще живет кот.

"Нафтогаз" призвал не продавать домашних любимцев из-за высоких сумм в платежках.

Соцсети "взорвались" фотожабами на предложение Евгения Брагара продать собаку.























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