Собака в обмен на газ: «Слуги» могут изгнать из фракции депутата Брагара

В партии "Слуга народа" рассматривают исключение из парламентской фракции Евгения Брагара, который на днях в эфире одного из телеканалов предложил пенсионерке продать собаку, чтоб расплатиться за коммунальные услуги. Об этом заявил народный депутат ("СН") Александр Корниенко, передает "Остров".



"Уже обсуждаем (исключение Брагара) третий день внутри фракции. Будем еще обсуждать. Сегодня будет малая фракция вечером и там обсудим. Это нормальный процесс принятия такого непростого решения, так как формально Евгений ничего не нарушил", - сообщил он.



При этом, по словам Корниенко, фракция будет дальше рассматривать вопрос санкций, которые будут применены к нардепу.



"Я знаю, что он переживает из-за этой ситуации, и возможно с его стороны будет решение об уменьшении коммуникации с прессой в ближайшее время, но с этим он сам определится", - сказал он.

Ранее портал "Комментарии" опубликовал видео, в котором "слуга народа" Евгений Брагар отвечает на вопрос пенсионерки. Женщина пожаловалась, что вся пенсия уходит на оплату коммунальных услуг, на что у нардепа нашелся нестандартный ответ: "Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить". Позже нардеп заявил, что его превратно истолковали.



"Нафтогаз" призвал не продавать домашних любимцев из-за высоких сумм в платежках.

Журналисты отыскали пенсионерку, которой нардеп дал скандальный совет, и показали ее собаку.

Соцсети "взорвались" фотожабами на предложение Евгения Брагара продать собаку.

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