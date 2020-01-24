Новый коронавирус в Китае: карантин объявлен уже в 4 городах

Новый вид коронавируса в Китае набирает все большие обороты. По данным Reuters в Китае уже умерли 18 человек и еще около 650 человек заразились этим вирусом.



Кроме того, СМИ сообщают, что в Китае закрыты уже 4 города. Транспортное сообщение остановлено с городами Чиби, Эчжоу, Хуанган и Ухань. Отмечается, что 24 января в 10:00 будут временно приостановлены все маршруты общественного транспорта, а также все пассажирские перевозки.

Ранее "Комментарии" опубликовали видео, как на улицах Китая люди падают замертво. Предположительно, эти люди инфицированы новым видом коронавируса, который в течение последнего месяца стремительно распространяется в Китае.

Также "Комментарии" сообщали, что ученые пришли к выводу, что заразить население в Китае коронавирусом могла змея.

Также мы писали, что начиная с 10:00 23 января всем жителям города Ухань запретили покидать город. Кроме того, стало известно, что железнодорожные вокзалы и аэропорт закроются, городские автобусы, метро, паромы и междугородние маршрутные автобусы также будут временно закрыты.

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