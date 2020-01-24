Новый коронавирус в Китае: карантин объявлен уже в 4 городах

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Новый вид коронавируса в Китае набирает все большие
обороты. По данным Reuters в Китае уже умерли 18 человек и еще около 650
человек заразились этим вирусом.
Кроме того, СМИ сообщают, что в Китае закрыты уже 4
города. Транспортное сообщение остановлено с городами Чиби, Эчжоу, Хуанган и
Ухань. Отмечается, что 24 января в 10:00 будут временно приостановлены все
маршруты общественного транспорта, а также все пассажирские перевозки.
Ранее
"Комментарии" опубликовали
видео, как на улицах Китая люди падают замертво. Предположительно, эти люди
инфицированы новым видом коронавируса, который в течение последнего месяца
стремительно распространяется в Китае.
Также
"Комментарии" сообщали, что ученые пришли к выводу, что заразить население в Китае коронавирусом
могла змея.
Также мы писали, что начиная с 10:00 23 января всем
жителям города Ухань запретили покидать город. Кроме того,
стало известно, что железнодорожные вокзалы и аэропорт закроются, городские
автобусы, метро, паромы и междугородние маршрутные автобусы также будут
временно закрыты.
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