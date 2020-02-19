Власти отказались называть места, куда эвакуируют украинцев из Уханя

Представители Министерства здравоохранения и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям отказались раскрывать, где именно разместят украинцев и иностранцев, которых эвакуируют из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса. Соответствующий вопрос на брифинге поставили руководительнице МЗ Зоряне Скалецкой.

По ее словам, есть 4 места, где могут разместить эвакуированных из провинции Хубэй украинцев и иностранных граждан. Сколько из них в итоге используют, пока неизвестно, поскольку будет зависеть от количества эвакуированных людей.

В то же время она "из соображений безопасности" отказалась называть, что именно это за пункты и где они расположены. Известно лишь, что их будет охранять Нацгвардия.

Также Скалецкая отказалась говорить, куда именно прилетит самолет с эвакуированными из Уханя.

Как сообщало издание "Комментарии", лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин издал указ о направлении еще почти 3 тысяч военных медиков в Ухань. По данным издания, в Ухань, где произошла вспышка коронавируса, дополнительно направили около 3 тысяч медработников из состава ВС Китая. Медики будут лечить больных коронавирусом пациентов в двух недавно построенных больницах. Китай запустил приложение, которое позволяет людям проверять, не рискуют ли они заразиться коронавирусом. "Детектор близкого контакта" сообщает пользователям, находятся ли они рядом с человеком, который заразился коронавирусом или пребывает под угрозой заражения. Людям, которые были определены как подверженные риску, рекомендуется оставаться дома и информировать местные органы здравоохранения. В Гонконге рассказали о возможном новом способе распространения вируса - через канализацию. У жителей дома в одном из районов города обнаружили вирус, при этом они не контактировали ни с кем и даже не были между собой знакомы. Единственный вариант - вода. Тем временем интересную особенность вируса сегодня отметили и эксперты. Коронавирус опаснее для мужчин, чем для женщин. И как раз в одной из мужских тюрем Великобритании сейчас настоящая паника. У наркоторговца, которого недавно экстрадировали из Азии, обнаружили симптомы болезни и сейчас срочно проверяют всех заключенных.

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