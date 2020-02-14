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Китайские власти направили в Ухань еще почти 3 тыс. военных медиков

В китайский Ухань для борьбы с коронавирусом с начала вспышки смертельной болезни были направлены уже более 4000 военных медиков

сегодня, 00:42
Автор:

• Ольга Чародий

Китайские власти направили в Ухань еще почти 3 тыс. военных медиков

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин издал указ о направлении еще почти 3 тысяч военных медиков в Ухань. Об этом сообщает Global Times.

По данным издания, в Ухань, где произошла вспышка коронавируса, дополнительно направили около 3 тысяч медработников из состава ВС Китая. Медики будут лечить больных коронавирусом пациентов в двух недавно построенных больницах.

 Как сообщало издание "Комментарии", Китай запустил приложение, которое позволяет людям проверять, не рискуют ли они заразиться коронавирусом. "Детектор близкого контакта" сообщает пользователям, находятся ли они рядом с человеком, который заразился коронавирусом или пребывает под угрозой заражения. Людям, которые были определены как подверженные риску, рекомендуется оставаться дома и информировать местные органы здравоохранения. В Гонконге рассказали о возможном новом способе распространения вируса - через канализацию. У жителей дома в одном из районов города обнаружили вирус, при этом они не контактировали ни с кем и даже не были между собой знакомы. Единственный вариант - вода. Тем временем интересную особенность вируса сегодня отметили и  эксперты. Коронавирус опаснее для мужчин, чем для женщин. И как раз в одной из мужских тюрем Великобритании сейчас настоящая паника. У наркоторговца, которого недавно экстрадировали из Азии, обнаружили симптомы болезни и сейчас срочно проверяют всех заключенных.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк убеждена, что коронавирус является не заболеванием, а маркетинговым ходом китайских властей с целью продать больше медицинских масок.



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Источник: https://www.globaltimes.cn/content/1179400.shtml
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