Обнаружен новый способ распространения коронавируса

В Гонконге рассказали о возможном новом способе распространения вируса - через канализацию. У жителей дома в одном из районов города обнаружили вирус, при этом они не контактировали ни с кем и даже не были между собой знакомы. Единственный вариант - вода, сообщает "РЕН ТВ".

Тем временем интересную особенность вируса сегодня отметили и эксперты. Коронавирус опаснее для мужчин, чем для женщин. И как раз в одной из мужских тюрем Великобритании сейчас настоящая паника. У наркоторговца, которого недавно экстрадировали из Азии, обнаружили симптомы болезни и сейчас срочно проверяют всех заключенных.

Как сообщало издание "Комментарии", Китай запустил приложение, которое позволяет людям проверять, не рискуют ли они заразиться коронавирусом. "Детектор близкого контакта" сообщает пользователям, находятся ли они рядом с человеком, который заразился коронавирусом или пребывает под угрозой заражения. Людям, которые были определены как подверженные риску, рекомендуется оставаться дома и информировать местные органы здравоохранения.

Ранее мы писали о том, что в некоторых регионах Украины в отели отказываются селить китайцев из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, что число жертв коронавируса в Китае увеличилось за сутки на 108. В общей сложности умерли 1016 местных жителя, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

Также мы писали о том, что Украинцы, которые застряли в китайском городе Ухань, уже несколько недель находятся на карантине и не могут вернуться. Чтобы как-то решить эту проблему, они решили обратиться президента Украины, чтобы он посодействовал их возвращению.

Отметим, что граждан Украины должны были эвакуировать еще 11 февраля специальным чартерным рейсом Киев - Ухань (КНР) – Киев.

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