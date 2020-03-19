Во Львове на время карантина отменяют льготы на проезд всем пенсионерам

С 23 марта во Львове прекращают действовать все виды льгот для пенсионеров на все виды общественного транспорта. Об этом сообщил глава Львовского городского совета Андрей Садовой на своей странице в Facebook.

Как известно, на все время общенационального карантина, во всех городах Украины введено ограничение числа пассажиров для проезда в общественном транспорте - 10 человек, однако зачастую из-за большого спроса на утренние поездки у жителей пожилого возраста, работоспособное население вынуждено терпеть еще больше неудобств и опаздывать на работу.

Таким образом, техногенная комиссия львовского муниципалитета приняла сложное, но важное решение об отмене льготного проезда для обладателей пенсионного удостоверения.

"После принятого Кабинетом министров решения об ограничении числа пассажиров, многие частные перевозчики просто съехали с маршрутов и на сегодня у нас остались только автобусы, которые находятся на балансе города и коммунальные трамваи и троллейбусы. Наша задача - в первую очередь доставить на работу сотрудников медицинских учреждений, работников коммунальных служб, тех, кто работают на предприятиях, обеспечивающих жизнь нашего города", - подчеркнул мэр Львова.

Садовой отметил, что статистика показывает о высокой вероятности заражения коронавирусом именно в общественном транспорте, а люди пожилого возраста остаются основной группой риска, подверженной поражению пандемией.

"Хочу обратиться к людям старшего возраста и пенсионерам: побудьте дома на карантине. Также и молодые люди, позаботьтесь о своих стариках - купите и принесите им то, что им необходимо", - обозначил председатель Львовской Ратуши.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Николаеве водитель трамвая подвергся избиению из-за отказа провозить в салоне больше десяти человек.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!