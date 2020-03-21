В Минздраве уверяют, что большинство инфицированных вирусом COVID-19 перенесут его в легкой форме

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В легкой форме коронавирус перенесут около 80% людей, который заразятся болезнью. Об этом заявляют в Министерстве здравоохранения Украины со ссылкой на слова заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.
Отмечается, что в Украине при необходимости будут созданы мобильные группы врачей, которые смогут проводить тестирование на коронавирус дома у пациентов.
В Минздраве отталкиваются от опыта Италии и Испании, в которых только около 5-7% заболевших нуждаются в реанимационных мероприятий и интенсивной терапии.
Ранее "Комментарии" писали, что в Украине по состоянию на вечер пятницы, 20 марта, подтвержден 41 случай заражения COVID- 19. Количество летальных случаев не увеличилось и сейчас насчитывается в Украине три жертвы коронавируса.
Напомним, по состоянию на утро 21 марта по всему миру диагностировали 277 049 случаев заражения вирусом COVID-19. Заболевание уже унесло жизни 11 421 человек. Официальные данные также свидетельствуют о выздоровлении 91 981 человек.
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