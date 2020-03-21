У нардепа Вельможного с сыном подтвердился коронавирус – Шахов

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У народного депутата Сергея Вельможного врачи зафиксировали заболевание коронавирусом COVID-19. Об этом во время эфира на своей странице в Facebook рассказал нардеп Сергей Шахов.
Так, Шахов недавно получил положительный результат теста на COVID-19, а сейчас находиться в больнице, поскольку врачи выявили у него пневмонию. Тем временем, у нардепа Сергея Вельможного из группы "Доверие", в которой также состоит Шахов, подтвердился коронавирус. Кроме того, вирус выявили и у сына Вельможного.
Отметим, сегодня нардепа Шахова госпитализировали с пневмонией.
Добавим, ранее стало известно, что диагноз подтвердился и у жены Шахова.
Напомним, украинский народный депутат Сергей Шахов инфицировался коронавирусом. Нардеп рассказал, что симптомы появились три дня назад: была температура 38 градусов. Поэтому вызвал врачей, сдал анализы на грипп - не подтвердились. Однако теста на коронавирус в больнице "Добробут", куда обратился нардеп, на тот момент не было. Только 18 марта врачи из лаборатории сообщили, что у Шахова подтверждается коронавирус.
Ранее "Комментарии" писали, что в Раде рассказали, кто мог заразиться коронавирусом от Шахова.
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