В Минздраве планируют проводить по 80 тысяч тестирований на коронавирус в неделю

Сейчас лаборатория Центра общественного здоровья Украины и вирусологические лаборатории в областях могут проводить 30 тыс. тестирований на коронавирусную инфекцию COVID-19 в неделю. Об этом на своей странице в Facebook написал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко



Лаборатории работают над тем, чтобы проводить до 80 тыс. тестов в неделю. Кроме того, на сегодняшний день количество исследований зависит от количества образцов, которые поступают на анализ – проводят исследования всех материалов, которые у ним поступают.

Виктор Ляшко также отметил, что в Министерстве здравоохранения меняет алгоритмы и определения того, кто подпадает под подозрение заражения коронавирусом, так как эпидемиологическая ситуация стремительно меняется.

Ранее "Комментарии" писали, что Виктор Ляшко заявил, что Украина сможет вернуться к нормальной жизни уже через две недели. Но для того, чтобы это произошло, жители нашей страны должны придерживаться всех карантинных ограничений.

Также мы писали, что тех украинцев, которые заразятся коронавирусом и не смогут обеспечить себе самоизоляцию, будут помещать во временные госпитали. По словам Ляшко, в данный момент в Минздрав согласовывают приказ по разворачиванию временных госпиталей. Предназначены они для пациентов, состояние которых будет легким.

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