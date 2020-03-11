В Украине из-за коронавируса переносят пробное ВНО

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) в Украине переносится из-за возможного распространения коронавируса. Об этом сообщили во время пресс-брифинга Киевской городской государственной администрации (КГГА).



Пробное ВНО по украинскому языку и литературе должно было состояться 21 марта, пробное ВНО по истории Украины, математике, биологии, географии, химии и иностранным языкам ранее было запланировано на 28 марта. Пробные тесты планируют провести после окончания карантина.

Кроме того, столичные школьники и студенты переводятся на дистанционное обучение. Для учеников планируют проводить телеуроки.

Ранее "Комментарии" писали, что правительство на закрытом заседании утвердило ряд мер, которые должны противодействовать распространению коронавирусной инфекции в Украине. В частности речь идет о карантине в школах и запрете массовых мероприятий.

Напомним, нардеп от "Евросолидарности" Виктория Сюмар сообщила, что правительство решило ввести карантин на всей территории страны. Также писали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, не замалчивают ли статистику по коронавирусу. По его словам, Восточная Европа сейчас менее подпала под влияние атаки коронавируса, поэтому в Украине зафиксирован лишь один случай заражения, что является утешительной статистикой в сравнении с другими странами.

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