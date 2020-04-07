Онлайн-школу в первый день посетили 3,3 млн школьников

Видеоуроки проекта "Всеукраинская школа онлайн", рассчитанного на школьников 5-11-х классов, в первый день просмотрели 3,3 млн учеников разного возраста. Такие цифры назвали в пресс-службе президента Украины, со ссылкой на данные исследования компании Nielsen.



Согласно данным исследования, утром 6 апреля приблизительно треть телезрителей утреннего эфира смотрели телепроект "Всеукраинская школа онлайн". В Офисе президента назвали такие показатели успешным стартом проекта.

Ранее "Комментарии" писали, что во время урока по математике, транслируемого одним из телеканалов, учительница ошиблась в подсчетах примера для пятиклассников.

Напомним, что Министерство образования и науки опубликовало расписание уроков "Всеукраинской школы онлайн". Онлайн-доступ будет к урокам для школьников 5-11 классов по 11 предметам (украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия, биология). Уроки для школьников со всей страны будут проводить 40 учителей. За разными классами закреплены разные каналы, так, школьники смогут смотреть свои уроки ежедневно с 10:00.

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