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Голливудский актер показал, что случилось с его фермой в Австралии

Актер показал два впечатляющих кадра

22 января 2020, 10:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Австралийский актер, звезда фильмов "Гладиатор" и "Робин Гуд" Рассел Кроу опубликовал два снимка, которые были сделаны на его ферме в Австралии. На своей странице в Twitter знаменитость показал, что случилось с его усадьбой через 10 недель после пожара.

Известно, что в сентябре прошлого года на Австралию обрушились масштабные пожары, которые привели к катастрофическим последствиям. В огне пострадали не только леса и животные, но и люди и их имущество. Не обошла разрушительная стихия стороной и ферму голливудского актера, на первом фото видно, что его поле было полностью выжженно. А на втором кадре Рассел Кроу продемонстрировал, как спустя 10 недель после пожара природа восстанавливается. Разница впечатляет, ведь после выходных, на которых не утихали ливни, на поле вовсю зазеленела трава.

К слову, в середине января в Австралии начались сильные дожди, которые привели к наводнениям и оползням, но лесные пожары удалось затушить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что звезда фильмов "Тор" и "Мстители" Крис Хемсфорт пожертвовал на борьбу с австралийскими пожарами один миллион долларов.


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