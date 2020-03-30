От коронавируса скончался Алан Меррилл — автор хитовой песни «I Love Rock-n-Roll»

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6430.46
ETH/USD
133.39
LTC/USD
39.08
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
31.55
RUB/UAH
0.36
Вчера, 29 марта, от
осложнений, вызванных коронавирусом Covid-19, скончался
Алан Меррилл — американский вокалист и гитарист, известный авторством и
исполнением хитовой песни "I
Love Rock-n-Roll". О его смерти сообщила дочь Лаура в Facebook.
Лаура рассказала, что
ее 69-летний отец скончался утром в воскресенье. Ей "дали 2 минуты, чтобы
попрощаться с ним, прежде чем выгнали". Когда она выходила, продолжала
надеяться, что Алан не умрет, что врачи смогут его спасти. Однако как только
она зашла в квартиру, ей позвонили и сообщили, что мужчина ушел из жизни.
Лаура рассказала, что
еще несколько недель назад Алан Меррилл выступал на концерте в Нью-Йорке, после
которого у него и были выявлены первые симптомы. Дочь знаменитого музыканта
попросила всех отнестись серьезнее к коронавирусу, поскольку это реально, и
никто не застрахован.
В 1974 году Алан Меррилл основал группу "The Arrows" в Лондоне. Именно эта музыкальная группа выпустила множество хитов, включая "Touch Too Much", "My Last Night With You" и "I Love Rock-n-Roll". В последние годы Меррилл выпустил несколько сольных альбомов и выступал на концертах.
Как сообщал портал "Комментарии", британская авиакомпания EasyJet приостанавливает полеты и отправляет сотрудников в оплачиваемый отпуск из-за коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости