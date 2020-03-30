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От коронавируса скончался Алан Меррилл — автор хитовой песни «I Love Rock-n-Roll»

О смерти Алана Меррилла от коронавируса сообщила его дочь Лаура

30 марта 2020, 22:52
Автор:

• Антон Варанов

От коронавируса скончался Алан Меррилл — автор хитовой песни «I Love Rock-n-Roll»

Вчера, 29 марта, от осложнений, вызванных коронавирусом Covid-19, скончался Алан Меррилл — американский вокалист и гитарист, известный авторством и исполнением хитовой песни "I Love Rock-n-Roll". О его смерти сообщила дочь Лаура в Facebook.

Лаура рассказала, что ее 69-летний отец скончался утром в воскресенье. Ей "дали 2 минуты, чтобы попрощаться с ним, прежде чем выгнали". Когда она выходила, продолжала надеяться, что Алан не умрет, что врачи смогут его спасти. Однако как только она зашла в квартиру, ей позвонили и сообщили, что мужчина ушел из жизни.

Лаура рассказала, что еще несколько недель назад Алан Меррилл выступал на концерте в Нью-Йорке, после которого у него и были выявлены первые симптомы. Дочь знаменитого музыканта попросила всех отнестись серьезнее к коронавирусу, поскольку это реально, и никто не застрахован.

В 1974 году Алан Меррилл основал группу "The Arrows" в Лондоне. Именно эта музыкальная группа выпустила множество хитов, включая "Touch Too Much", "My Last Night With You" и "I Love Rock-n-Roll". В последние годы Меррилл выпустил несколько сольных альбомов и выступал на концертах.

Как сообщал портал "Комментарии", британская авиакомпания EasyJet приостанавливает полеты и отправляет сотрудников в оплачиваемый отпуск из-за коронавируса.


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Источник: https://www.facebook.com/iLookok/posts/10163563888920227
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