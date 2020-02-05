Мадонна решила приютить у себя дома принца Гарри и Меган Маркл

Популярная американская певица Мадонна предложила принцу Гарри и Меган Маркл пожить в ее нью-йоркской квартире. Об этом она написала в своем Instagram и опубликовала ролик.

В ролике Мадонна размышляет о жизни в Канаде, куда недавно переехали герцог Сассекский и его супруга, и говорит, что там скучно жить, поэтому она предлагает королевской чете пожить в ее квартире, которая находится в Верхнем Вест-Сайде.

По словам певицы, она может сдать в аренду свое жилье, в котором есть 2 спальни, шикарный вид на Манхэттен, отличный балкон, и это жилье, по мнению Мадонны, "намного "круче" Букингемского дворца".





Напомним, что Маркл трудоустроилась - впервые после отказа от королевских полномочий. Жена принца приобщится к работе над канадским реалити-шоу, посвященному свадьбам, ее заработная плата за один съемочный день составит 588 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", 9 января МеганМаркл и принц Гарри решили официально отказаться от королевских полномочий. Они решили отойти от королевской семьи и стать финансово независимыми и продолжать выполнять свой долг перед страной, но уже в ином статусе.

Также они отметили, что отказываются принимать участие в торжественных мероприятиях королевской семьи, не имеют претензий на трон и финансы, а будут заниматься благотворительностью.

Королева Елизавета II сделала заявление о том, какое решение она приняла насчет своего внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

По ее словам, вся королевская семья поддерживает герцога и герцогиню Сассекских, однако она попросила принца Гарри и Меган Маркл, чтобы они продолжали выполнять свои обязанности в полном объеме. Для этого королева одобрила "переходный период", в течение которого чета постепенно будет отказываться от королевского финансирования.





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