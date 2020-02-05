Мадонна решила приютить у себя дома принца Гарри и Меган Маркл

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Популярная американская
певица Мадонна предложила принцу Гарри и Меган Маркл пожить в ее нью-йоркской
квартире. Об этом она написала в своем Instagram и опубликовала ролик.
В ролике Мадонна
размышляет о жизни в Канаде, куда недавно переехали герцог Сассекский и его
супруга, и говорит, что там скучно жить, поэтому она предлагает королевской
чете пожить в ее квартире, которая находится в Верхнем Вест-Сайде.
По словам певицы, она
может сдать в аренду свое жилье, в котором есть 2 спальни, шикарный вид на Манхэттен,
отличный балкон, и это жилье, по мнению Мадонны, "намного "круче" Букингемского дворца".
Напомним, что Маркл трудоустроилась - впервые после отказа от королевских полномочий. Жена принца приобщится к работе над канадским реалити-шоу, посвященному свадьбам, ее заработная плата за один съемочный день составит 588 долларов.
Как сообщало издание
"Комментарии", 9 января МеганМаркл и принц Гарри решили официально отказаться от королевских полномочий. Они
решили отойти от королевской семьи и стать финансово независимыми и продолжать
выполнять свой долг перед страной, но уже в ином статусе.
Также они отметили, что отказываются принимать участие в торжественных мероприятиях королевской семьи, не имеют претензий на трон и финансы, а будут заниматься благотворительностью.
Королева Елизавета II сделала заявление о том, какое решение она приняла насчет своего внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
По ее словам, вся королевская семья
поддерживает герцога и герцогиню Сассекских, однако она попросила принца Гарри
и Меган Маркл, чтобы они продолжали выполнять свои обязанности в полном
объеме. Для этого королева одобрила "переходный период", в
течение которого чета постепенно будет отказываться от королевского
финансирования.
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