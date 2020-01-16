Видеофакт: как сейчас выглядит дыра, из-за которой Ocean Plaza залило кипятком

В Сети появилось видео того, что сейчас происходит на месте масштабного прорыва возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве. Видео, сделанное с помощью дрона, опубликовал портал "Информатор". На месте работают коммунальщики, однако провал в асфальте все еще внушающий.

Как ранее писал портал "Комментарии", ЧП произошло 13 января. На улице Антоновича произошел порыв трубопровода теплоснабжения от ТЭЦ-5, что привело к утечке горячей воды. В результате, кипятком залило ТРЦ: спасатели вынуждены были выносить на руках посетителей. Кроме того, из-за аварии в асфальте образовались ямы, куда провалился общественный транспорт.

Киевские чиновники ранее заявляли, что намерены выплатить компенсацию автомобилистам, чьи авто были повреждены в результате ЧП. Однако выплаты пострадавшим будут назначать лишь после рассмотрения каждого случая в отдельности.

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