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Видеофакт: лошади Пржевальского возвращаются домой в Чернобыль

В сети появилось видео, на котором лошади Пржевальского неспешно возвращаются домой в зону Чернобыля после пожаров

сегодня, 15:38
Автор:

• Таисия Ерохина

Видеофакт: лошади Пржевальского возвращаются домой в Чернобыль

Масштабный пожар, длившийся более 10 дней в Чернобыле, удалось потушить. И домой – в зону отчуждения – стали возвращаться ее жители, лошади Пржевальского. Видео с животными опубликовало Министерство внутренних дел в Facebok.

Так, пока огнеборцы справляются с последними очагами тления - пеньками и бревнами деревьев, жители Чернобыльской зоны возвращаются домой.

"Да, зрение вас не подводит. Это лошади Пржевальского. Они, как и много других животных, законные владельцы зоны отчуждения", - говорится в сообщении МВД.

Напомним, в ГСЧС рассказали об обстановке в Чернобыльской зоне и уровне радиации. Так, сейчас в зоне отчуждения пожарные проводят мероприятия по проливке и тушению тлеющих пней и остатков древесины. На месте работают более 500 пожарных, привлечено больше 100 единиц техники, среди которой 2 вертолета.

Касательно уровня радиации в столице и Киевской области, то показатели находятся в пределах нормы, не превышают естественных фоновых значений.

Ранее эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько опасна с экологической точки зрения ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне, а также – как предотвратить подобные инциденты.


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Источник: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/?ref=br_rs
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