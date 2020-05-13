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ВИДЕОФАКТ: у нардепа загорелся пульт во время заседания Рады

В парламенте у одного из нардепов пошел дым из пульта прямо во время голосования

сегодня, 16:50
Автор:

• Таисия Ерохина

ВИДЕОФАКТ: у нардепа загорелся пульт во время заседания Рады

В ходе заседания Верховной Рады случилось ЧП: у одного из парламентариев загорелся пульт прямо во время голосования. Соответствующее видео разместил у себя в Telegram-канале народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

Как сообщил нардеп, инцидент произошел с пультом "слуги" Максима Ткаченко – устройство загорелось прямо во время голосования.

"Пошёл дым. В зале толкучка. Оглашён перерыв на 30 минут", - говорится в сообщении нардепа.

Кроме того, Качура добавил, что утром он заметил запах горящей проводки, о чем сообщал первому заместителю председателя Верховной рады Украины Руслану Стефанчука.

Напомним, сегодня парламент принял во втором чтении и в целом законопроект 2571-д, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков, а также – возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности. "За" проголосовали 270 нардепов. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" политические и экономические аспекты принятого сегодня Верховной Радой банковского (антиколомойского) закона.

Ранее "Комментарии" писали, что в парламенте Армении произошел массовый мордобой, появилось видео.


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Источник: https://comments.ua
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