В Гонконге умер первый человек от коронавируса. Об этом сообщает местное телевидение.

По информации RTHK, умер 39-летний мужчина, который 21 января ездил на скоростном поезде в Ухань.

Всего в Гонконге зарегистрированы 15 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало издание "Комментарии", согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать. По одной из версий, болезнь появилась на рынке, где проводились незаконные операции с дикими животными. В исследованиях отмечается, что наиболее близкое совпадение по генетическому коду этого вируса наблюдается у двух видов животных - южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры.

Кабинет министров утвердил план предотвращения заноса и распространения на территории страны коронавируса. В Украине две команды ученых работают над созданием теста на коронавирус. Об этом рассказали источники в Министерстве здравоохранения и СНБО.

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