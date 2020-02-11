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Количество жертв коронавируса увеличилось до 1016

Число случаев заражения коронавирусом достигло 42638

сегодня, 03:37
Автор:

• Ольга Чародий

Количество жертв коронавируса увеличилось до 1016

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось за сутки на 108. Об этом сообщает региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, пишет SCMP.

В общей сложности умерли 1016 местных жителя, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

Число случаев заражения в Китае достигло 42638. В общей сложности 70 подтвержденных случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Гонконге, Макао и на Тайване.

Как сообщало издание "Комментарии", в Китае у около тридцати иностранцев  был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные МИД Китая. Трое иностранных  граждан были вылечены и выписаны из больниц, двое скончались, а остальные находятся в больницах. Как  рассказал представитель МИД страны Гэн Шуан,  от коронавируса умер американец китайского происхождения и японец. Американский президент Дональд Трамп заявил, что эпидемия смертельной формы пневмонии пойдет на спад в апреле, когда настанет тепло. 

"Вообще жара убивает этот вид вируса, это было бы хорошо", - заключил Трамп. Кроме того лидер нации отметил высокую эффективность Китая в борьбе с коронавирусом, несмотря на стремительное распространение болезни и сотни летальных случаев. В США было зафиксировано несколько случаев заражения китайской пневмонией. Так, в штате Висконсин был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Больной имеет историю путешествий в Пекин. Инфицированный коронавирусом был изолирован дома. В свою очередь, в Украине Минздрав занялся разработкой методов для предотвращения распространения коронавируса.


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Источник: https://www.scmp.com/news/china/society/article/3049931/coronavirus-hubei-province-reports-2097-new-cases-and-103-new
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