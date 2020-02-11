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КНДР развивала ядерную программу в 2019 году вопреки санкциям ООН

Северная Корея продолжила развивать ядерную и ракетную программы в 2019 году, - СМИ

сегодня, 06:35
Автор:

• Ольга Чародий

КНДР развивала ядерную программу в 2019 году вопреки санкциям ООН

Северная Корея в прошлом году продолжала развивать баллистическую и ядерную программы в нарушение санкций ООН. Об этом говорится в конфиденциальном отчете организации, сообщает Reuters.

В докладе указывается, что в 2019 году Пхеньян провел 13 ракетных испытаний, выпустив не менее 25 ракет, включая новые типы баллистических ракет малой дальности.

По словам наблюдателей, в 2019 году КНДР незаконно экспортировала уголь на сумму около 370 млн долларов и песок на сумму около 22 млн долларов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о причинах того, что именно стало причиной срыва договоренностей между Пхеньяном и Вашингтоном, согласно которым Северная Корея должна отказаться от ядерного вооруженияОфициальные власти Северной Кореи сделали заявление о нежелании соблюдать запреты ядерной сделки с США и Евросоюзом при испытании баллистических межконтинентальных ракет. Отметим, физическим и юридическим лицам США запрещено вести бизнес с еще двумя северокорейские компании. Об этом сообщает Минфин США. "Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о двух дополнения (в черный список - ред), связанных с Северной Кореей, в которых основное внимание уделяется продолжению поставок незаконной рабочей силы правительством Северной Кореи на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-northkorea-sanctions-un-exclusive/exclusive-north-korea-enhanced-nuclear-missile-programs-in-2019-in-breach-of-sanctions-u-n-report-idUSKBN20426J
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