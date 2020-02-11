КНДР развивала ядерную программу в 2019 году вопреки санкциям ООН

Северная Корея в прошлом году продолжала развивать баллистическую и ядерную программы в нарушение санкций ООН. Об этом говорится в конфиденциальном отчете организации, сообщает Reuters.

В докладе указывается, что в 2019 году Пхеньян провел 13 ракетных испытаний, выпустив не менее 25 ракет, включая новые типы баллистических ракет малой дальности.

По словам наблюдателей, в 2019 году КНДР незаконно экспортировала уголь на сумму около 370 млн долларов и песок на сумму около 22 млн долларов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о причинах того, что именно стало причиной срыва договоренностей между Пхеньяном и Вашингтоном, согласно которым Северная Корея должна отказаться от ядерного вооружения. Официальные власти Северной Кореи сделали заявление о нежелании соблюдать запреты ядерной сделки с США и Евросоюзом при испытании баллистических межконтинентальных ракет. Отметим, физическим и юридическим лицам США запрещено вести бизнес с еще двумя северокорейские компании. Об этом сообщает Минфин США. "Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о двух дополнения (в черный список - ред), связанных с Северной Кореей, в которых основное внимание уделяется продолжению поставок незаконной рабочей силы правительством Северной Кореи на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.

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