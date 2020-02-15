В Пекине ввели 14-дневный карантин для всех прибывших

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В столице Китая Пекине вводят 14-дневный карантин для всех,
кто прибывает в город. Отказавшиеся от карантина будут привлечены к
ответственности, пишет Reuters.
Издание отмечает, что таким образом китайские
власти пытаются сдержать вспышку коронавируса.
"Те, кто отказывается принимать домашнее или централизованное наблюдение и другие меры профилактики и контроля, будут нести ответственность в соответствии с законом", - говорится в заявлении, обнародованном в газете Beijng Daily.
Напомним, ранее портал "Комментарии", Украина не будет эвакуировать из Китая тех граждан, которые откажутся пройти двухнедельный карантин. Об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин. "Потенциально это 150-200 человек", - сказал Кузин, отметив, что 51 человек готов подписать согласие на карантин, среди них — один ребенок. По словам чиновника, место для эвакуации еще неизвестно. В настоящее время рассматриваются два санаторно-курортных учреждения в Киевской области. Варианты локаций для эвакуации предлагает и Министерство обороны Украины.
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