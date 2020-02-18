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Коронавирус: Сингапур запретил въезд иностранцам с лайнера Westerdam

Круизный лайнер Westerdam, который провел две недели в море после того, как пять стран отказали ему в пропуске в свои порты, прибыл в Камбоджу

сегодня, 00:42 173
Автор:

• Ольга Чародий

Коронавирус: Сингапур запретил въезд иностранцам с лайнера Westerdam

Власти Сингапура эвакуировали двух своих граждан из круизного лайнера Westerdam, запретив въезд иностранцам, которые были пассажирами на лайнере. Об этом сообщает Straits Times.

Двое сингапурцев с лайнера Westerdam после почти двух недель в море, проходят карантин в Сингапуре.

Специалисты опасаются, что пассажиры корабля могут быть источником коронавируса после того, как Малайзия заявила, что у американки с этого лайнера, был положительный тест на коронавирус.

Как сообщало издание "Комментарии", пассажиры круизного лайнера Westerdam, который ранее отказались пустить в свои порты власти Японии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама, начали высаживаться на берег в порту Сиануквиль в Камбодже.  Решение о высадке пассажиров приняли после того, как у всех 20 человек с борта лайнера, у которых взяли анализы на коронавирус, не обнаружили заболевания. Отмечается, что на лайнере находилось более 600 граждан США. Китай запустил приложение, которое позволяет людям проверять, не рискуют ли они заразиться коронавирусом. "Детектор близкого контакта" сообщает пользователям, находятся ли они рядом с человеком, который заразился коронавирусом или пребывает под угрозой заражения. Людям, которые были определены как подверженные риску, рекомендуется оставаться дома и информировать местные органы здравоохранения. Ранее мы писали о том, что в некоторых регионах Украины в отели отказываются селить китайцев из-за угрозы распространения коронавируса.

 


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Источник: https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-two-singaporeans-from-westerdam-cruise-ship-under-quarantine-here-no-other
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