Аваков рассказал подробности эвакуации украинцев из Уханя

Министр МВД Арсен Аваков рассказал детали эвакуации украинцев из китайской провинции Ухань, центра вспышки коронавируса. По его словам, те, у кого температура тела будет 37,2 и более останутся в Ухане. Об этом заявил Аваков в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"Наши граждане все об этом оповещены и будут знать конкретно, когда им прибыть. Китайские власти по нашему запросу в нужный момент доставляют наших граждан непосредственно к самолету, который полностью готов. На борту самолета будет 16 человек экипажа…", - рассказал он.

Как рассказал министр, кроме экипажа, на борту также будут полицейский, два врача, медсестра, военнослужащий и сотрудник консульства. Все они вместе с эвакуированными будут отбывать карантин.

"Тот, у кого будет температура 37,2, к большому сожалению, не полетит в самолете", - сказал Аваков.

Ранее "Комментарии" писали, что в Китае продолжается эпидемия смертельной пневмонии из-за коронавируса, на борьбу с которым в стране бросили все силы и средства. Всего за два дня пустующее здание превратили в медицинский центр на 1000 человек. Специализированную больницу открыли неподалеку от города Ухань, где и была зафиксирована вспышка заболевания. В рекордные сроки удалось уложиться благодаря быстрой работе строителей, электриков, волонтеров и полицейских. Ранее это здание планировали оборудовать к маю, но правительство решило экстренно использовать помещение для помощи заболевшим коронавирусом. Кроме того, за распространение ложной информации об эпидемии начались задержания: арестовали одного человека, а еще шестерым предъявили административное нарушение.

51 украинец находится в китайской провинции Хубэй и городе Ухань, откуда распространился по всей стране и другим странам коронавирус. На данный момент известно, что 49 человек находится в Ухане, один человек – в городе Сяньян и еще один – в городском уезде Чжун Сянь города Цзинмэнь. В связи с распространением коронавируса в Китае авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнит два рейса – 30 января и в 3 февраля для эвакуации украинских туристов.









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