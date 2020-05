В Индии на больницы сбросили миллионы лепестков роз

В Индии на больницы сбросили миллионы лепестков алых роз. Так местные власти решили отблагодарить врачей, которые спасают больных с коронавирусом. Видео "цветочной" акции благодарности очевидцы опубликовали в соцсетях.

Изначально акцию устроило Министерство обороны страны. Позже к ним присоединились представители военно-морского флота.

Лепестки красных роз загрузили в военные вертолеты, а также в несколько истребителей. Затем проложили маршруты таким образом, чтобы охватить больницы, где инфицированных коронавирусом больше всего. В частности, три из них находится с столице - Дели. Пролетая над этими заведениями, военные сбросили десятки килограммов лепестков. Со стороны это было похоже на настоящий цветочный дождь.

Поддержать коллег решили и представители индийского флота. Военные моряки назвали медиков воинами, которые ведут борьбу с коварным вирусом. Поэтому они решили запустить в их честь сигнальные ракеты и включить на некоторое время сирены на пяти военных кораблях. Кроме того, суда украсят плакатами, на которых напишут слова благодарности врачам.

An Unprecedented Event By Our @IAF_MCC @adgpi #ArmedForces To Shower The Flowers On #CoronaWarriors In Different Cities Of India Is Really Inspirational & Commendable! This Will Definitely Boost Their Confidence.

Thanks @narendramodi

for it pic.twitter.com/2Yd34BezC5