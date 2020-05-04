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В Индии на больницы сбросили миллионы лепестков роз

Лепестки алых роз сбросили с вертолетов на 12 индийских больниц, где спасают пациентов с коронавирусом

сегодня, 09:18
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Индии на больницы сбросили миллионы лепестков роз

В Индии на больницы сбросили миллионы лепестков алых роз. Так местные власти решили отблагодарить врачей, которые спасают больных с  коронавирусом. Видео "цветочной" акции благодарности очевидцы опубликовали в соцсетях. 

Изначально акцию устроило Министерство обороны страны. Позже к ним присоединились представители военно-морского флота. 

Лепестки красных роз загрузили в военные вертолеты, а также в несколько истребителей. Затем проложили маршруты таким образом, чтобы охватить больницы, где инфицированных коронавирусом больше всего. В частности, три из них находится с столице - Дели. Пролетая над этими заведениями, военные сбросили десятки килограммов лепестков. Со стороны это было похоже на настоящий цветочный дождь. 


Скачать видео

Поддержать коллег решили и представители индийского флота. Военные моряки назвали медиков воинами, которые ведут борьбу с коварным вирусом. Поэтому они решили запустить в их честь сигнальные ракеты и включить на некоторое время сирены на пяти военных кораблях. Кроме того, суда украсят плакатами, на которых напишут слова благодарности врачам.  

Напомним, что в Индии коронавирус Covid-19 подхватили около сорока тысяч человек. И более тысячи трехсот спасти не удалось. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, как в Индии пытались изгнать коронавирус


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H5WgFiuKV-g&feature=emb_logo
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