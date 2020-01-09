В интернете набирают популярность фейковые фото пожара в Австралии

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В интернете появилось фото, на котором изображена девочка в кислородной маске, а на руках у нее - коала. Также на фото видно, что на другом берегу озера пылают пожары, пишет SBC.
В тоже время, удалось найти оригиналы этих фотографий, на которых ребенок просто стоит в воде, а животное сидит на дереве.
По словам авторов
такого коллажа, таким образом они хотели привлечь внимание общественности к
ситуации, которая сейчас происходит в Австралии.
Кроме всего прочего, по социальным сетям “гуляет” еще одно, не менее интересное фото, на котором Австралия изображена якобы со спутника, и весь континент охвачен огнем.
Как сообщало издание "Комментарии" в Австралии бушуют масштабные пожары, уже зафиксировано свыше 200 очагов возгорания.
На юго-восточном побережье страны проводилась эвакуация жителей из-за крайней опасности. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели. В столице Австралии Канберре качество воздуха было признано самым плохим в мире.
В результате пожаров погибли свыше 20 человек и более 1 млрд животных.
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