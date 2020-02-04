Коронавирус в Китае: Власти замалчивали информацию, пока ситуация не вышла из-под контроля

Китайские власти скрывали информацию о вспышке эпидемии коронавируса и не предпринимали никаких особых мер, пока ситуация не вышла из-под контроля. Об этом на примере 34-летнего китайского офтальмолога Ли Вэньляна говорится в статье The New York Times, пишет "9 канал".



Издание напоминает, что первые зараженные инфекцией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, появились в 11-миллионном городе Ухань в начале декабря минувшего года. Но партийные чиновники и функционеры на протяжении нескольких недель не предпринимали активных действий, направленных на борьбу с пневмонией, вынуждая врачей молчать о распространении болезни. 30 декабря 2019 года Вэньлян, работающий в центральной больнице Ухани, сообщил своим бывшим сокурсникам по медицинской школе о семи заболевших, решив, что речь идет о вирусе, вызвавшем в начале 2000 годов эпидемию атипичной пневмонии (SARS). "Атипичная пневмония подтверждена в семи случаях", — написал он в чате WeChat. "Так страшно. SARS появился вновь?" — спросил его один из собеседников. Позже доктор отметил, что тип вируса еще не установлен.

После этого Вэньлян прямо посреди ночи был вызван в местное управление здравоохранения, где от него потребовали объяснить, зачем он распространяет эту информацию. Затем ему дважды пришлось давать объяснения в полиции. Стражи порядка отчитали врача за распространение "ложных комментариев", которые "существенно нарушили общественный порядок".

Согласно документу от 3 января, на котором доктор оставил не только подпись, но и свои отпечатки пальцев, Ли Вэньлян пообещал не распространять "слухи о заболевании". Получив выговор, Вэньлян вернулся к работе и в конечном итоге заболел сам. Сейчас он проходит лечение в своей же больнице.

28 января Верховный суд КНР подверг критике действия полицию Ухани за преследование людей, пытавшихся всех предупредить. "Возможно, сегодня было бы легче сдерживать и контролировать новый коронавирус, если бы тогда полицейские поверили "слухам" и сами начали бы носить медицинские маски, выполнять санитарные требования", — сказано в сопроводительной записке суда.

Напомним, Китай закончил строительство одной из двух больниц в Ухане, предназначенных для лечения больных на коронавирус. Строительные работы начались в больнице Хуошеншань 23 января и закончились через 8 дней.

Также мы писали о том, что в Украине две команды ученых работают над созданием теста на коронавирус. Об этом рассказали источники в Министерстве здравоохранения и СНБО.

Пользователи интернета, как обычно не оставляют без внимания ни одну популярную в мире тему, так произошло в этот раз. Коронавирус, который был выявлен в Китае и наделал много шума по всему мира стал поводом для шуток и мемов.













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