Китай выгоняет со страны американских журналистов

Решение китайских властей требует от граждан США, работающих в газетах The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal, вернуть свою аккредитацию для прессы в течение 10 дней, если она действительна до конца 2020 года.



В последние годы Китай выдал журналистам ограниченные 12-месячные визы. Это означает, что решение может существенно повлиять на все три новостные организации. Пока не известно, сколько журналистов пострадает.

В качестве беспрецедентного шага правительство заявило, что помимо запрета на ведение репортажей в материковом Китае им также не будет разрешено делать это в полуавтономных городах Макао или Гонконге, где находится большинство журналистов, ранее заблокированных Пекином.

Это решение было принято менее чем через месяц после того, как США назначили пять китайских государственных СМИ в качестве "иностранных представительств" и ограничили число китайских журналистов, работающих в этих учреждениях в Соединенных Штатах.

Изменение названия означает, что эти компании теперь будут нуждаться в одобрении правительства США для покупки или аренды офисных помещений, а также должны будут регистрировать кадровые изменения, включая новые наймы и увольнения персонала, с Государственным департаментом, как это делают иностранные дипломатические миссии.

13 марта вступило в силу ограничение Госдепартамента на число китайских граждан, которые могут быть наняты в четырех из этих пяти китайских СМИ.

"В последние годы правительство США установило неоправданные ограничения на китайские СМИ и персонал в США, намеренно затруднило их нормальные репортерские задания и подвергло их растущей дискриминации и политически мотивированному угнетению", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая в среду.

В противовес тому, что США объявили пять китайских СМИ "иностранными представительствами", Китай теперь требует, чтобы китайские отделения "Голоса Америки", The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal и Time подавали письменные отчеты по всем своим штатным расписаниям, финансам, операциям и имущественным запасам.

