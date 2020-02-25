Дело МН17: Эксперты сказали, сможет ли Кремль избежать наказания

Международная Совместная следственная группа (JIT) заявила о наличии еще одного свидетеля запуска ракеты по малайзийскому "Боингу" рейса MH17 (был уничтожен в небе над Донетчиной летом 2014 года, погибли все 298 человек, которые были на борту). При этом нидерландский следователь, председатель JIT Фред Вестербеке заявил: нет сомнений, что ракетная система "Бук", с помощью которой был произведен выстрел, принадлежала 53-й бригаде вооруженных сил РФ.



Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" шансы, что Россию удастся привлечь к ответственности за эту трагедию.



Кем-то придется пожертвовать

Политический эксперт Дмитрий Воронков считает, что следственная комиссия обладает достаточным количеством доказательств причастности вины России.



"Кроме того, в открытом доступе в Интернете имеется немало видеороликов, на котором зафиксировано передвижение БУКа, – отмечает эксперт. – Однако дело в том, что вопрос перешел больше в политико-юридическую плоскость между непосредственно двумя странами. К примеру, РФ обвиняет Нидерланды в намерении скрыть "достоверные сведения" по крушению MH17. В частности, в Москве считают, что Нидерланды (напомню, что большинство погибших были гражданами этой страны) пытаются раскрыть служебную переписку по авиакатастрофе с малайзийским "Боингом" MH17, чтобы возложить вину на российскую сторону "в угоду Киеву". Думаю, что Москва будет пытаться договариваться вне публичной плоскости".



Также Воронков обращает внимание, что власти Нидерландов приняли решение: суд по делу о крушении авиалайнера пройдет в рамках не международного, а национального законодательства.



"Соответственно – это повышает шансы России избежать ощутимого наказания посредством определенных договоренностей, – считает политэксперт. – Но видимо, кем-то придется пожертвовать в силу высокой очевидности российской причастности к данной трагедии. При этом РФ заинтересована в закрытии данного дела, но в рамках сохранения собственного имиджа на международной арене. Поскольку, признав официальным присутствие "БУКа" на территории ОРДЛО, РФ тем самым признает собственное военное присутствие и вмешательство в конфликт на Донбассе".



Вероятнее всего в Москве будут делать акцент на личную инициативу обвиняемых (возможно и вплоть до угона военной машины) и отрицать любые версии о кураторстве из Кремля, предполагает Воронков.



"Среди обвиняемых нет весомых фигур для Кремля. В частности, в преступлении обвиняются трое россиян: бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке "Хмурый"), полковник Олег Пулатов ("Гюрза"), а также гражданин Украины Леонид Харченко ("Крот"). Однако при этом, РФ опасается утечки информации со стороны обвиняемых, так как они слишком многое знают, – поясняет эксперт. – Именно поэтому Кремль предлагал, чтобы их судили в России по российским законом и, соответственно, чтобы и наказание они отбывали в России… Соответственно, есть вероятность того, что вина российской стороны будет подтверждена. Но скорее – частично. И также есть сомнения, что будет конкретный вердикт в марте текущего года, когда судебная коллегия начнет рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин крушения лайнера. Думаю, что между Нидерландами и Россией будут еще долгое время продолжаться политические дискуссии и возможно, закулисные переговоры".



Зеленский — не Порошенко

Координатор "СтопТеррор" Семен Кабакаев считает, что, во-первых, надо понимать, какого результата достигнут в следственной группе. Во-вторых, какая будет реакция международного сообщества. В-третьих – украинская позиция (и самое главное – позиция Международного суда ООН в Гааге, куда мы подали иск).



"К сожалению должен констатировать неприятный фактор: вопросы Международного суда меня беспокоит больше всего, – признался эксперт. – Представление по сбиванию "Боинга" в суд ООН мы (Украина) сделали как террористический акт. Но эта трагедия должна расцениваться как военное преступление РФ, совершенное российскими военными по командованию начальника генерального штаба РФ и президента РФ".



Кабакаев уверен, что украинские власти, включая президента, должны давить на ЕС и другие страны, чтобы РФ понесла ответственность.



"Этого можно достичь? Да! Но боюсь, что президент Зеленский – не Порошенко, и к нашей позиции на международной арене могут не прислушаться, – отмечает координатор "СтопТеррор". – Главный вопрос: кто будет привлекаться к ответственности, если суд ООН вынесет отрицательное приговор для Украины (а в международный уголовный суд мы так и не подали это дело). Будет ли отдельный суд, я не знаю. Но если на него и согласятся, то не стоит забывать, что РФ может плюнуть на решение этой инстанции. Поэтому мы должны быть готовы играть в длинную, и думать не тактически (как привыкла украинская элита, которая приходит к власти), а стратегически, просчитывать все возможные варианты событий".



Только один позитив

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан считает достаточно высокими шансы на то, что лица, подозреваемые в совершении этого военного преступления, будут признаны нидерландским судом виновными.



"В то же время доказать вину Российской Федерации будет значительно сложнее. При этом не факт, что следователи JIT возьмутся за это. Чем дальше, тем всё более очевидным становится, что это дело политизируется. Ведь ни один из руководителей российского государства не фигурирует в списке подозреваемых", – подчеркивает эксперт.



По мнению Вадима Трюхана, если судебные заседания, как и планируется, начнутся весной, не исключено, что к концу года мы получим первые приговоры касательно четырех лиц, которые проходят как подозреваемые.



Что касается привлечения к ответственности РФ как государства, то это может сделать лишь Международный суд ООН, отмечает дипломат. Но для этого нужны веские доводы, усиление Украины и ослабление российского политического режима.



"Украина в последнее время начала сдавать позиции на международной арене в целом и в деле давления на РФ – в частности, – говорит эксперт. – Из позитивов можно отметить разве что регистрацию законопроекта о создании Национального агентства по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации. Если оно будет создано, у нас, наконец, появится центральный орган государственной власти, который будет заниматься консолидированной подготовкой соответствующих претензий к государству-агрессору, а также – соответствующей информационной кампанией".

Ранее "Комментарии" писали, что первое заседание Международного трибунала в Гааге (Нидерланды) по делу о катастрофе рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" состоится 9 марта 2020 года.

Кроме того, Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского самолета Боинг-777 рейса МН17.

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