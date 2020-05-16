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Стало известно, когда Австрия откроет границы

Австрия анонсировала возобновление работы приграничных пунктов с Чехией, Словакией и Венгрией

сегодня, 20:33
Автор:

• Таисия Ерохина

Стало известно, когда Австрия откроет границы

С 15 июня Австрия намерена открыть границы с Чешской Республикой, Словакией и Венгрией. Об этом передает Reuters со ссылкой на австрийское МВД.

Возобновление работы было согласовано ранее, чтобы устранить препятствия на пути между Германией, Австрией, Швейцарией и Лихтенштейном, а также ослабить проезд тем, кому разрешен транзит. Добавим, что все еще остаются ограничения для въезжающих из Италии.

Как заявили в правительстве, их цель – "иметь как можно больше свободы и как можно меньше ограничений". Поэтому ослабления должны принести жителям пригородной зоны более спокойную и привычную повседневную жизнь.

Добавим, что до этого Австрия и Германия назвали дату открытия совместной границы. А с 15 мая на немецко-австрийской границе решили ослабить контроль: проводят только случайные проверки. Кроме того, тогда же открылось несколько небольших пограничных переходов между Баварией и Австрией.

Напомним, в Австрии спрятали горнолыжный курорт под тканью до лучших времен. Опубликованы необычные фото.

Ранее сообщалось, что Германия постепенно открывает границы. ФРГ сегодня возобновила работу на границе с одной страной, а еще с тремя – ослабила контроль.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-travel-austria/austrian-borders-with-czech-republic-slovakia-and-hungary-to-reopen-june-15-idUSKBN22S0JW
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