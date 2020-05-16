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Германия постепенно открывает границы: с какими странами

Германия сегодня возобновила работу на границе с одной страной, а еще с 3 странами – ослабила контроль

сегодня, 18:14
Автор:

• Таисия Ерохина

Германия постепенно открывает границы: с какими странами

После 2 месяцев карантина из-за коронавирусной пандемии вновь открылась граница Германии с Люксембургом. Об этом пишет Deutschlandfunk.

Работа на границе возобновилась сегодня, 16 мая, в полночь. Так, теперь на 12 переходах в Люксембург больше нет ограничений.

Кроме того, ослабили контроль на границах с Австрией, Францией и Швейцарией. Отныне путешественники могут отправиться в соседние страны для деловых и семейных поездок. Однако передвижение по туристическим причинам, за покупками или для заправки по-прежнему запрещен. Отметим, что контроль на границе с Данией пока что остается без изменений.

Напомним, Австрия и Германия начинают смягчать контроль на пунктах общей границы.

Ранее сообщалось, что Германия смягчит ограничения для туристов, но не для всех. Речь идет о путешественниках, которые приезжают из Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании.

Также стало известно, что Италия открывает границы, но не для всех. Так, право на въезд в Италию пока что дали лишь гражданам Европейского союза. Власти называют 3 июня как дату открытия границ.


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Источник: https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-grenze-zu-luxemburg-nach-corona-bedingter.1939.de.html?drn:news_id=1131196
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