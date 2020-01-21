Принц Гарри покинул Британию и улетел к жене с сыном

Принц Гарри, лишенный королевского титула Елизаветой II, улетел в Канаду, где вместе с семьей планирует жизнь и дальнейшую карьеру бизнесмена. Об этом сообщает журнал The Sun.

Так, по сообщению издания, экс-принц не явился на вчерашний прием в Букингемский дворец, в котором он был одним из организаторов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что авторитетное британское издание сравнило принца Гарри и Меган Маркл с тотемной фигурой мирового коммунизма и идеологического борца с капитализмом Карлом Марксом, назвав "монархов-отступников" главной угрозой для сохранившихся королевских династий. Это произошло после того, как пара отказалась от своего титула герцогов и престолонаследия в угоду собственным амбициям и желании стать финансово-независимыми.

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