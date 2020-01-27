Жизнь после Brexit: стало известно, что будет с научными «рабочими» визами

Великобритания после выхода из состава Европейского Союза намерена упростить получение рабочих виз для иностранных ученых, сообщает ВВС.



Новые правила начнут действовать 20 февраля текущего года и, по мнению премьер-министра Бориса Джонсона, помогут превратить Соединенное Королевство в "супермагнит для талантливых ученых".



Согласно новой визовой системе, рассматривать заявки на рабочие визы для ученых будет Британское агентство по исследованиям и инновациям (UKRI). По мнению властей, это ускорит предоставление виз, поскольку оценивать необходимость предоставления документа будет профильный научный специалист, а не чиновник.



В настоящее время около половины сотрудников британских научно-исследовательских организаций являются гражданами стран Евросоюза. Пока им не нужны были рабочие визы. Этот вопрос станет актуальным после окончания переходного периода Brexit 31 декабря 2020 года.

Напомним, выход Великобритании из состава Евросоюза назначен на 31 января 2020 года. 24 января Великобритания и ЕС подписали соглашение о Brexit. Также соглашение подписала королева Великобритании Елизавета II, после чего документ получил статус закона.

Как сообщал сайт "Комментарии", выход из Евросоюза уже принес Великобритании ущерб в размере 130 млрд фунтов, или 170 млрд долл. Согласно новому исследованию, до конца 2020 года эта сумма может вырасти до 200 млрд фунтов (около 260 млрд долл.)







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!