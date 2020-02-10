За время брака с Меган Маркл принц Гарри начал стремительно лысеть

Принц Гарри после свадьбы начал стремительно терять волосы. В конце прошлого года он посетил специализированную клинику Philip Kingsley Trichological Clinic, где сделал пересадку волос, утверждает издание The Sun.

Эксперты отмечают, что залысина 35-летнего принца увеличилось в два раза после его женитьбы на бывшей американской актрисе Меган Маркл. Однако, как утверждает специалист, спустя два года волос на голове герцога Сассекского стало гораздо больше.

Отмечается, что Гарри сделал пересадку волос в престижной лондонской клинике. Там он, якобы, произвел настоящий фурор.

"Эта компания очень престижна, одно из лучших мест в мире. Для Гарри разработали целый ряд различных планов лечения. Это стоило очень дорого", - рассказал инсайдер издания.

Также специалист по пересадке волос Азим Шахмалак предположил, что в клинику отправить мужа могла Меган Маркл.

"Очень многие мои клиенты приходят на прием под давлением своих девушек, которые не хотят встречаться с лысыми мужчинами", - подчеркнул Шахмалак.

Он также добавил, что старший брат принца Гарри принц Уильям начал лысеть гораздо раньше, но не исключено, что Гарри его "скоро догонит".

Напомним, что Маркл трудоустроилась - впервые после отказа от королевских полномочий. Жена принца приобщится к работе над канадским реалити-шоу, посвященному свадьбам, ее заработная плата за один съемочный день составит 588 долларов.





Как сообщало издание "Комментарии", 9 января МеганМаркл и принц Гарри решили официально отказаться от королевских полномочий. Они решили отойти от королевской семьи и стать финансово независимыми и продолжать выполнять свой долг перед страной, но уже в ином статусе.

Также они отметили, что отказываются принимать участие в торжественных мероприятиях королевской семьи, не имеют претензий на трон и финансы, а будут заниматься благотворительностью.

Королева Елизавета II сделала заявление о том, какое решение она приняла насчет своего внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

По ее словам, вся королевская семья поддерживает герцога и герцогиню Сассекских, однако она попросила принца Гарри и Меган Маркл, чтобы они продолжали выполнять свои обязанности в полном объеме. Для этого королева одобрила "переходный период", в течение которого чета постепенно будет отказываться от королевского финансирования.

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