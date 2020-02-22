Британцам после Brexit выдадут «культовые» паспорта

Власти Великобритании с марта текущего года начнут замену паспортов граждан в связи с выходом Соединенного Королевства из состава Европейского Союза, сообщает Sky News.



Паспорт будет классического синего цвета, который в правительстве страны назвали "культовым".



"С возвращением к культовому сине-золотому дизайну британский паспорт снова будет вплетен в нашу национальную идентичность, и я не могу дождаться, чтобы путешествовать с ним", - заявила министр внутренних дел страны Прити Пател.





Новые паспорта начнут выдавать британцам в марте. Замена документов будет продолжаться до середины текущего года.



Как сообщал сайт "Комментарии", 31 января Великобритания официально вышла из состава Европейского Союза.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна после Brexit не будет соблюдать торговые правила Европейского Союза. Глава правительства выразил уверенность, что Великобритания "будет процветать".

По оценкам агентства Bloomberg, стоимость Brexit для Соединенного Королевства достигнет 200 млрд фунтов стерлингов в 2020 году.



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