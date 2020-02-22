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Первый случай смерти от коронавируса зарегистрировали в Италии

Жертвой нового типа китайского коронавируса стал 78-летний мужчина

сегодня, 03:07
Автор:

• Ольга Чародий

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрировали в Италии

В Италии зафиксировали первый случай летального исхода после заражения коронавирусов. Об этом сообщает Il Corriere della Sera.

 Жертвой нового типа коронавируса стал 78-летний итальянец, попавший в больницу под Падуей. Его 67-летняя жена также была госпитализированы с высокой температурой.

 Ранее в 10 городах Италии, где было зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом.  

 Как сообщало издание "Комментарии", в то время как вспышка коронавируса продолжает распространяться по всему Китаю, департамент местного правительства района Хайдянь объединился с правительственной газетой и студией казуальных игр, чтобы создать игру, в которой игроки сражаются с вирусами с помощью дезинфицирующих средств и масок N95. Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что паника и протесты местных жителей против размещения эвакуированных из Китая граждан является частью информационно войны против Украины.  "Те события, которые вчера происходили, по моему мнению, являются следствием в том числе информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и изнутри, и снаружи. Я предполагаю, что провокации продолжатся. Думаю, что информационное поле будут продолжать раскачивать, чтобы создать панику, чтобы посеять среди нас недоверие и раздор". Напомним, по прилету из Уханя эвакуированных сограждан решили поместить на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, где течении двух недель они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Однако эта новость обернулась настоящим бунтом. Не успел самолет с "уханьцами" приземлиться в Харькове, в Полтавской области уже начался протест против эвакуации людей в Новые Санжары.

Так, полиция совместно с Нацгвардией с помощью тяжелой военной техники под крики протестующей толпы пыталась убрать автомобили жителей с проезжай части. "Что вы делаете? Почему вы их к себе домой не везете?! У нас лагеря, дети на лето приезжают, куда везете?", - кричали митингующие, которые не собирались отступать. Спустя несколько часов потасовок акция протеста все еще была в разгаре. В Сети появилось видео противостояния военных и жителей Новых Санжар, которые требуют нацгвардейцев не выполнять приказ и уйти из поселка.


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Источник: https://www.corriere.it/cronache/20_febbraio_21/coronavirus-italia-cosa-sappiamo-casi-codogno-lombardia-27fa736c-548b-11ea-9196-da7d305401b7.shtml
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