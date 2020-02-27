В Италии диагностировали Covid-19 у 26-летней украинки

В итальянской Кампании у 26-летней украинки подтвердили заражение новым коронавирусом. Об этом 26 февраля сообщило издание Fanpage

Отмечается, что девушка из Кремоны приехала в отпуск в провинцию Салерно и несколько дней чувствовала себя плохо. Она отправилась в больницу Сан-Лука-ди-Валло-делла-Лукания, где ей провели анализ на COVID-19, который дал положительный результат.

Подчеркивается, что наличие коронавируса также должно быть подтверждено Римским институтом Спалланзани.

Всех, кто контактировал с девушкой, прежде всего членов ее семьи, которые сопровождали ее в больницу, поместили на карантин.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эвакуация вполне здоровых граждан Украины из провинции Китая, где зафиксирована эпидемия короновируса, стала беспрецедентным событием по уровню.

Вскоре украинка Елена Ермак, которая вернулась из Уханя, рассказала о том, что не ожидала такого "теплого приема", и что те люди, которые переживают за свое здоровье по-настоящему, никогда бы не вышли на улицу, а тем более к центру, где людей поместили на карантин.

Также она отметила, что ей стыдно за жителей Новых Санжаров, которые перекрывали дорогу эвакуированных, кидались камнями и дрались с полицией

Украинцам, которых отправили на карантин в Новые Санжары, запрещено выходить на улицу, общаться со СМИ и собираться в группы на территории медцентра. Фото памятки для проживающих на время обсервации опубликовал в Instagram один из эвакуированных.

Кроме того, эвакуированные из Уханя украинцы начали делиться впечатлениями в социальных сетях о “теплом приеме” своей страны

Одна из гражданок Украины после того, что произошло в Полтавской области задалась вопросом: “А можно ли поменять национальность?”. Кроме того, эвакуированные украинцы опубликовали фото с разбитыми стеклами автобуса, который их перевозил в медцентр в Новых Санжарах.















Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!