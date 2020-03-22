Язык

Українська

Русский

Coinspot 22.03.2020

BTC/USD

6039.00

ETH/USD

126.87

LTC/USD

36.57

НБУ 22.03.2020

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Италия Глобальная паника отменяется: 99% умерших в Италии от вируса COVID-19 страдали и другими болезнями
НОВОСТИ Все новости

Глобальная паника отменяется: 99% умерших в Италии от вируса COVID-19 страдали и другими болезнями

Коронавирус стал губительным катализатором для других болезней, без которых COVID-19 мог быть перенесен как обычное ОРВИ

сегодня, 18:59
Автор:

• Екатерина Белоброва

Глобальная паника отменяется: 99% умерших в Италии от вируса COVID-19 страдали и другими болезнями

Новое исследование западных ученых показало, почему в Италии столь высокая смертность в разгар пандемии коронавируса, цифры которой вызывают шок не только у самих итальянцев, но и у всего мирового сообщества. Об этом передает издание Bloomberg.

Так, эксперты из Рима исследовали данные по 18% летальных случаев от COVID-19. Оказалось, что только в трех жертв (то есть в 0,8%) ранее не наблюдалось каких патологий.

Почти половина умерших страдали как минимум от трех других заболеваний. А около четверти жертв вируса имели одно или два заболевания.

Треть умерших страдали от болезней сердца. Кроме того, в более 75% жертв наблюдался высокое кровяное давление, еще примерно у 35% был диабет.

Средний возраст умерших от вируса в Италии составляет 79,5 лет. По состоянию на 17 марта от COVID-19 в Италии умерли 17 человек моложе 50 лет.

Все жертвы в возрасте до 40 лет были мужчинами с серьезными заболеваниями.

aY7vBJXtGPbnmr2cnRF1bePEt.png

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что парламент Франции поддержал в полном составе введение в стране чрезвычайного положения в связи с мировой пандемией коронавируса COVID-19.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/99-of-those-who-died-from-virus-had-other-illness-italy-says?fbclid=IwAR0-clyJMvp9J36eVOGyb_AAQq0SQXGNIM-jfMkRsNDwvRrW7WBha6rhl3Q
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...