Глобальная паника отменяется: 99% умерших в Италии от вируса COVID-19 страдали и другими болезнями

Новое исследование западных ученых показало, почему в Италии столь высокая смертность в разгар пандемии коронавируса, цифры которой вызывают шок не только у самих итальянцев, но и у всего мирового сообщества. Об этом передает издание Bloomberg.

Так, эксперты из Рима исследовали данные по 18% летальных случаев от COVID-19. Оказалось, что только в трех жертв (то есть в 0,8%) ранее не наблюдалось каких патологий.

Почти половина умерших страдали как минимум от трех других заболеваний. А около четверти жертв вируса имели одно или два заболевания.

Треть умерших страдали от болезней сердца. Кроме того, в более 75% жертв наблюдался высокое кровяное давление, еще примерно у 35% был диабет.

Средний возраст умерших от вируса в Италии составляет 79,5 лет. По состоянию на 17 марта от COVID-19 в Италии умерли 17 человек моложе 50 лет.

Все жертвы в возрасте до 40 лет были мужчинами с серьезными заболеваниями.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что парламент Франции поддержал в полном составе введение в стране чрезвычайного положения в связи с мировой пандемией коронавируса COVID-19.

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