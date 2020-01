«Нельзя оправдать»: в ООН недовольны убийством иранского генерала в Багдаде

Спецдокладчик Организации Объединенных Наций по вопросу внесудебных казней Агнес Калламард раскритиковала авиаудар США по периметру аэропорта Багдада, в результате чего погиб иранский генерал, командующий элитными силами "Аль-Кудс" из "Корпуса стражей Исламской революции" Кассем Сулеймани.



По ее словам, целенаправленное убийство Сулеймани является нарушением международного права.



"Использование беспилотных летательных аппаратов или других средств для целенаправленного убийства вне контекста активных боевых действий почти никогда не будет законным", - написала она в своем Twitter.



Калламард отметила, что использование силы может быть оправдано с точки зрения прав человека только в случае защиты от неизбежной угрозы.



"Кроме того, убийство беспилотниками кого-либо, кроме цели (например, членов семьи или других лиц, находящихся поблизости), было бы произвольным лишением жизни согласно законодательству о правах человека и могло привести к ответственности государства и индивидуальной уголовной ответственности",- добавила спецдокладчик ООН.



Она также сказала, что есть немного факторов, при которых упреждающая самооборона является законной.



"Это должна быть необходимость, которая является "мгновенной, непреодолимой и не оставляющей выбора средств и ни одного момента для обдумывания". Этот тест вряд ли будет выполнен в этих конкретных случаях", - подчеркнула Калламард.

#Iraq: The targeted killings of Qasem Soleiman and Abu Mahdi Al-Muhandis are most lokely unlawful and violate international human rights law: Outside the context of active hostilities, the use of drones or other means for targeted killing is almost never likely to be legal (1)