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«Нельзя оправдать»: в ООН недовольны убийством иранского генерала в Багдаде

В ООН считают, что убийство иранского генерала нельзя оправдать самообороной

сегодня, 18:07
Автор:

• Мария Чиренко

Спецдокладчик Организации Объединенных Наций по вопросу внесудебных казней Агнес Калламард раскритиковала авиаудар США по периметру аэропорта Багдада, в результате чего погиб иранский генерал, командующий элитными силами "Аль-Кудс" из "Корпуса стражей Исламской революции" Кассем Сулеймани.

По ее словам, целенаправленное убийство Сулеймани является нарушением международного права.

"Использование беспилотных летательных аппаратов или других средств для целенаправленного убийства вне контекста активных боевых действий почти никогда не будет законным", - написала она в своем Twitter.

Калламард отметила, что использование силы может быть оправдано с точки зрения прав человека только в случае защиты от неизбежной угрозы.

"Кроме того, убийство беспилотниками кого-либо, кроме цели (например, членов семьи или других лиц, находящихся поблизости), было бы произвольным лишением жизни согласно законодательству о правах человека и могло привести к ответственности государства и индивидуальной уголовной ответственности",- добавила спецдокладчик ООН.

Она также сказала, что есть немного факторов, при которых упреждающая самооборона является законной.

"Это должна быть необходимость, которая является "мгновенной, непреодолимой и не оставляющей выбора средств и ни одного момента для обдумывания". Этот тест вряд ли будет выполнен в этих конкретных случаях", - подчеркнула Калламард.

Как сообщал сайт "Комментарии", 3 января США нанесли авиаудар по периметру аэропорта Багдада. В результате погиб иранский генерал "Корпуса стражей Исламской революции", командующий спецподразделения "Аль-Кудс" Касем Сулеймани.

Удар был нанесен с целью сдерживания планов Ирана атаковать американские силы в Ираке и на Ближнем Востоке.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что отомстит США за убийство Сулеймани.

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