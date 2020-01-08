Самолеты облетают Иран и Ирак

Мировые авиакомпании начали менять маршруты своих рейсов, чтобы самолеты не пересекали воздушное пространство Ирана и Ирака, пишет Reuters.

Изначально свои маршруты начали корректировать авиакомпании США, после того, как Федеральное авиационное управление США потребовало от них оперативно покинуть обе страны после авиаудара Тегерана по американским базам в Ираке.

Напомним, сегодня FAA выдала ограничение воздушным работникам, которые запрещают операторам гражданской авиации США действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского залива и Оманского залива.

Ночью Иран нанес ракетный удар по американским военным объектам на территории Ирака. Операция получила название "Мученик Сулеймани".

Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.



Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя.

В данный момент пока не поступало данных об обнаружении черных ящиков, благодаря которым можно выяснить, что произошло.

Ранее мы писали о том, что в связи с трагедией президент страны Владимир Зеленский прервал свой визит в Оман и экстренно возвращается в Киев.

















