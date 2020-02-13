НАТО расширит миссию в Ираке

В НАТО утвердили расширение тренировочной миссии по борьбе с террористической организацией ИГИЛ в Ираке. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

Он отметил, что миссия НАТО будет возобновлена и расширена в Ираке в случае одобрения со стороны Багдада.

"НАТО усиливает борьбу с международным терроризмом. Министры обороны стран НАТО приняли решение возобновить работу тренировочной миссии в Ираке и расширить ее деятельность", - заявил Столтенберг.

Как сообщало издание "Комментарии", число военных США, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана в ночь на 8 января, составило 109 человек. "На сегодняшний день у 109 военнослужащих США диагностированы легкие черепно-мозговые травмы <...> 76 из них в настоящее время вернулись к службе", − указали в ведомстве. Отмечается, что 27 пострадавших были ранее доставлены в Германию для оказания им медицинской помощи, 21 из них позднее перенаправили в США, еще один уже вернулся в Ирак, где вновь приступил к исполнению служебных обязанностей. Парламент Ирана признал Министерство обороны США и американскую армию террористическими организациями. В список террористов попали все военные Вооруженных сил США, представители Министерства обороны, а также все компании, которые сотрудничают с Пентагоном.

В Ираке назначен новый премьер-министр. Новым премьер-министром Ирака стал бывший министр связи Мохаммед Аллави. Назначение подписал президент Ирака Бархам Салих спустя два месяца после того, как на фоне протестов ушел в отставку предыдущий премьер-министр. Отмечается, что выбор Аллави был согласован конкурирующими иракскими группировками.





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