НАТО расширит миссию в Ираке

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 801,50
ETH/USD
222,70
LTC/USD
74,28
USD/UAH
24,58
EUR/UAH
26,83
RUB/UAH
0,39
В НАТО утвердили расширение тренировочной миссии по борьбе с
террористической организацией ИГИЛ в Ираке. Об этом сообщил генеральный
секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.
Он отметил, что миссия НАТО будет возобновлена и расширена в
Ираке в случае одобрения со стороны Багдада.
"НАТО усиливает борьбу с международным терроризмом.
Министры обороны стран НАТО приняли решение возобновить работу тренировочной
миссии в Ираке и расширить ее деятельность", - заявил Столтенберг.
В Ираке назначен новый премьер-министр. Новым премьер-министром Ирака стал бывший министр связи Мохаммед Аллави. Назначение подписал президент Ирака Бархам Салих спустя два месяца после того, как на фоне протестов ушел в отставку предыдущий премьер-министр. Отмечается, что выбор Аллави был согласован конкурирующими иракскими группировками.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости