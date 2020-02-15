Турция перебрасывает спецназ в Идлиб

Турция перебрасывает спецназ к наблюдательным пунктам в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщает "Анадолу".

Колонна из 60 БТР с бойцами сил специального назначения достигла приграничного с Сирией района Рейханлы южной турецкой провинции Хатай, откуда проследует в Сирию.

В район наблюдательных пунктов также переброшены комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, колонна Вооруженных сил Турции с 20 танками пересекла турецко-сирийскую границу в провинции Хатай. Колонна грузовиков с танками направилась Хатай на северо-запад Сирии."Танки переброшены в район наблюдательных пунктов ВС Турции в Идлибе с целью увеличения их обороноспособности", - говорится в сообщении. Турция в Сирии обстреляла силы Башара Асада, в результате чего погибли более десяти сирийских военных. Отмечается, что данные о погибших обнародовали в Сирийском центре мониторинга соблюдения прав человека 3 февраля. По информации центра центре мониторинга соблюдения прав человека, кроме погибших, среди военных много раненых. Так, по информации наблюдателей, погибли гражданские лица от авиа ударов, которые совершили, предположительно, российские самолеты. Однако, по словам турецкого главы Реджепа Тайип Эрдогана, нет смысла конфликтовать с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе. "Нет нужды втягиваться в конфликт или в серьезный спор с Россией в данный момент, мы будем обсуждать все, но без злости, принимая во внимание, что у нас есть совместные, имеющие особый стратегический характер инициативы", - сказал он.

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